530 băng nhóm bị triệt phá trong 3 tháng qua

Ngày 28-9, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an Quý III-2020 kết hợp tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và sơ kết sáu tháng thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BCA

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết quý III-2020, lực lượng công an triệt phá 530 băng, ổ nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.612 vụ, 7.685 người cờ bạc.

Riêng trong cao điểm, cơ quan chức năng đã điều tra khám phá 6.742 vụ, bắt 13.318 người; triệt phá 391 băng, ổ, nhóm tội phạm; phát hiện, bắt giữ 7.173 vụ, 11.018 người phạm tội về ma túy…

Bên cạnh đó, ngành công an đã triển khai, bố trí 100% công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn cả nước; 100% Đảng bộ Công an các cấp đã tiến hành xong Đại hội; tổ chức, bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương được kiện toàn.

Về việc thực hiện Kế hoạch số 105/KH-BCA, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho hay kết quả đạt được trong đợt cao điểm cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2019.

Qua công tác kiểm tra, ngành đã chấn chỉnh, khắc phục được những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý vũ khí, vật kiệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các đơn vị được trang cấp, sử dụng.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 105 góp phần bảo đảm tốt tình hình hình an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua.

Từ nay đến cuối năm, Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động và tăng cường phối hợp nắm chắc, dự báo kịp thời tình hình thế giới, khu vực; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kỳ họp thứ X – Quốc hội khóa XIV...

Bộ trưởng nhấn mạnh cần tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh đó, công an các địa phương tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ người nước ngoài, nhất là lao động người nước ngoài, bảo đảm thực hiện đúng quy định cách ly y tế khi nhập cảnh.

Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Kế hoạch của Bộ từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất cấp, quản lý Căn cước công dân.