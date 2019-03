An Giang lắp đặt 8 camera giám sát giao thông

Ngày 27-3, Công an tỉnh An Giang đã khánh thành Dự án lắp đặt camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.



Dự án đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ các bằng chứng tạo căn cứ pháp lý để xử lý các vi phạm an ninh trật tự, vi phạm giao thông.

Dự án lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát an ninh và xử phạt giao thông trên địa bàn TP. Long Xuyên được lắp đặt ở tám vị trí.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 14 tỉ đồng, từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông.

Đây là bước phát triển đột phá trong hoạt động đảm bảo trật tự An toàn giao thông, nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cho các ban ngành liên quan trong việc giải quyết phát hiện nhanh những trường hợp vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội.

Qua đó đảm bảo việc giao thông thuận lợi - an toàn cho người dân, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn TP. Long Xuyên nói riêng và toàn tỉnh An Giang nói chung.