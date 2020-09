Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên giáo An Giang cho biết thời gian qua Đảng bộ tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, trên tinh thần khách quan, dân chủ...

(PLO)- Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.