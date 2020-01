Bàng hoàng phát hiện 2 người đàn ông nằm chết ở bìa rừng

Chiều 29-1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã xác định được danh tính hai thanh niên tử vong ở khu rừng xóm 5, xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu). Đó là anh Lê Văn T. (34 tuổi) và Phan Văn N. (26 tuổi), cùng trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu.



Khu vực bìa rừng phát hiện hai thi thể.

Khoảng 9 giờ sáng Mùng 5 Tết 2020 (tức 29- 1), người dân địa phương đi làm đầu năm, bàng hoàng phát hiện thi thể hai nam thanh niên ở bìa rừng xóm 5, xã Quỳnh Tân.

Người dân đã báo cáo lên công an xã và UBND xã Quỳnh Tân. Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an gặp khó khăn trong xác định thân nhân.

Sau đó, người dân đến nhận dạng, nhận ra đó là anh T. và anh N.

Thượng tá Đặng Trọng Huynh, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, cho biết thêm, sau khi xác định được danh tính, người thân của anh T. và anh N. không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Gia đình đã xin đưa thi thể anh T., anh N. về nhà tổ chức lễ tang.