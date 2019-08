Bão số 3: Hà Nội đang mưa lớn, cây xanh gãy đổ la liệt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu bão sẽ gây mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi.



Dự báo trong ngày và đêm nay, ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm/24 giờ, riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An 100-200 mm/24 giờ).



Riêng khu vực Hà Nội hiện đang có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70-120 mm. Mưa to kèm theo gió mạnh khiến cây xanh trên nhiều tuyến phố bị gãy đổ, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.



Cạnh đó, dù Hà Nội đã huy động 100% lực lượng ứng trực xử lý ngập úng nhưng trên một số tuyến phố vẫn xảy ra ngập úng, khiến người dân di chuyển khó khăn.



Cây xanh bật gốc tại phường La Khê, Hà Đông. Ảnh: MH



Cây xanh gãy đổ gần đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ảnh: MH



Ngập nhẹ tại đường Lê Trọng Tấn khiến tất cả phương tiện phải đi vào làn đường dành cho xe BRT. Ảnh: MH



Ngập nhẹ tại phố Vạn Phúc. Ảnh: MH



Nhân viên Công ty thoát nước Hà Nội túc trực tại điểm thường xuyên ngập úng để kịp thời xử lý. Ảnh: MH



Khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy ra quốc lộ 5 mênh mông nước. Ảnh: NGHIÊM HUẾ