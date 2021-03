Bắt ba kẻ đi taxi vào miền Trung mua 24.000 viên hồng phiến

Chiều 18-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Phùng Công Chiến (27 tuổi, trú xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội), Đào Duy Thành (34 tuổi, trú phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Vũ Anh Tuấn (24 tuổi, trú phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.



Vũ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: NTV.

Trước đó, ngày 17-3, Tuấn rủ Thành và Chiến thuê xe taxi đi từ Hà Nội vào miền Trung để “nghiên cứu thị trường”, mua ma túy mang ra phía Bắc bán kiếm lời. Nhóm Tuấn đã thuê xe taxi đi từ Hà Nội vào TP Vinh (Nghệ An).

Khi vào đến TP Vinh, nhóm trên đi thuê xe ô tô tự lái rồi cùng chở nhau đi lên huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh). Tại khu vực vùng biên Hà Tĩnh, nhóm Tuấn đã giao dịch ma túy với một số người Lào.



Tang vật ma túy công an thu giữ. Ảnh: CA.

Khi nhóm Tuấn, Thành, Chiến ôm ma túy trở về đi qua xóm Thái Thịnh (xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc, Cục Hải quan Nghệ An, kiểm tra, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 6 kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.