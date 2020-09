Bắt giam 2 người nâng khống giá thiết bị y tế ở BV Bạch Mai

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến một số hành vi có dấu hiệu tội phạm trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.



Bị can Phạm Đức Tuấn (nam áo trắng) và bị can Ngô Thị Thu Huyền (nữ áo xanh đen). Ảnh: CACC

Kết quả điều tra, C03 xác định một số cá nhân tại Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) và Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS) có thủ đoạn gian dối, câu kết hợp thức các thủ tục để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh.

Từ căn cứ này, C03 khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS và các đơn vị có liên quan.

Cùng với đó, C03 ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Tuấn (chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty BMS) và Ngô Thị Thu Huyền (phó giám đốc Công ty BMS).

Cùng tội danh trên, bị can Trần Lê Hoàng (thẩm định viên Công ty VFS) cũng bị khởi tố, nhưng được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

C03 cho hay đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, mở rộng điều tra làm rõ các sai phạm tại Bệnh viện Bạch Mai để xử lý nghiêm trước pháp luật và thu hồi tài sản phạm tội mà có.