Sáng 4-7, tại TP Vinh, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc và đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Nghệ An.



Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ các cấp tổ chức vào ngày 23-5 vừa qua, 98,93% cử tri tỉnh Nghệ An đã bầu 83/83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua đánh giá cho thấy, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa mới cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Tiếp đó, kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Nghệ An.

100% đại biểu dự họp đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.



Lãnh đạo HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý -Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.



100% đại biểu dự kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Trưởng, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Nghệ An; xem xét thông qua Nghị quyết quy định số lượng các Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; Bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Kỳ họp cũng sẽ nghe Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử HĐND; xem xét và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.