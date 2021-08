Chiều 28-8, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có cuộc trao đổi với PLO về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo ông Quảng, thành quả 12 ngày qua khẳng định chủ trương, quyết sách của TP là rất kịp thời, đúng đắn để sớm kiểm soát được dịch, ngăn chặn đà lây lan của COVID-19.



Ông Nguyễn Văn Quảng kiểm tra điểm bán hàng bình ổn giá của Công an TP Đà Nẵng sáng 28-8. Ảnh: TH

Cắt đứt các chuỗi lây nhiễm

. PV: Thưa ông, TP Đà Nẵng đã thu được những thành quả gì từ việc yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó” để tập trung xét nghiệm toàn dân từ ngày 16-8 đến nay?

+ Ông Nguyễn Văn Quảng: Biện pháp phòng chống dịch này từ trước đến nay chưa bao giờ thực hiện trên địa bàn TP. Có lẽ Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên triển khai một cách quyết liệt và triệt để như vậy nên có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra.

Khi bàn thảo thì rất nhiều ý kiến lo ngại, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, TP đã thực hiện được và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân với những kết quả khả quan.

Đà Nẵng đã cắt đứt được các chuỗi lây nhiễm trên toàn địa bàn TP, sớm phát hiện và đưa các ca F0 ra khỏi cộng đồng để điều trị kịp thời. Qua 10 ngày đầu tiên, TP đã có đủ cơ sở để xác định được các khu vực vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh để có những biện pháp kiểm soát phù hợp.

Dự kiến TP sẽ xét nghiệm ba ngày/lần đối với người dân ở vùng đỏ và từ nay đến 5-9 xét nghiệm toàn TP thêm hai đợt nữa.

Trong quá trình này cũng có rất nhiều việc làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm hay từ TP đến cấp cơ sở, vừa kiểm soát được dịch vừa đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của người dân. Mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định, TP vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhưng quan trọng nhất là được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân và người dân đã an tâm ở yên trong nhà.

. Các chuỗi lây nhiễm đã được cắt đứt nhưng dịch bệnh lại bùng phát trong các kiệt hẻm, Đà Nẵng sẽ kiểm soát thế nào trong khi người dân đã ở nhà trong thời gian dài nên rất bí bách và năng lực y tế thì có hạn?

+ Hôm qua số ca F0 tăng lên sau hai ngày giảm, nhất là ở trong các kiệt hẻm trung tâm TP. Nguyên nhân là do các địa phương triển khai xét nghiệm 100% nhân khẩu ở các vùng đỏ nên đã phát hiện được nhiều F0 cộng đồng mà qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình chưa phát hiện được.

Ví dụ khi xét nghiệm đại diện hộ gia đình, đối tượng đi lấy mẫu đại diện cũng chưa đúng, chưa trúng hoặc thậm chí có người dân né tránh việc xét nghiệm, có trường hợp phải cưỡng chế.

Một nguyên nhân quan trọng mà khi đi kiểm tra thực tế cho thấy các kiệt rất nhỏ, một số có bề rộng chỉ khoảng 1 m nên việc đi ra/vào có thể va chạm, tiếp xúc rất gần nhau. Đây là vấn đề rất khó bởi người dân ở trong nhà lâu ngày, nhà cửa chật chội nên tâm lý bức bối.

Do đó còn tình trạng người dân trong các kiệt hẻm chưa chấp hành nghiêm yêu cầu ở trong nhà mà đi ra ngoài nói chuyện với nhau. Cá biệt có người dân không đeo khẩu trang khi tiếp xúc.

Để khắc phục tình trạng này, TP đã chỉ đạo các biện pháp cụ thể như bên ngoài thì khoanh rộng, bên trong sẽ chia nhỏ ra, lập các chốt nhỏ hơn. Tăng cường lực lượng vừa tuần tra, vừa tuyên truyền vận động nhưng cũng phải xử lý nghiêm khắc để làm gương, răn đe.

Một số khu vực sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera di động, có thể sử dụng flycam để giám sát phía trên để kịp thời thông tin cho lực lượng tuần tra vào nhắc nhở, xử lý.

TP đang quyết tâm hạn chế F0 vì với chủng Delta thì nguy cơ tử vong đối với những người béo phì, có bệnh nền rất lớn. Mặc dù TP đã chuẩn bị các điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng với khả năng có hạn, việc điều trị F0 rất khó khăn và chi phí rất lớn nên TP cùng người dân cần cố gắng làm sao hạn chế được số người mắc thì sẽ giảm được áp lực cho ngành y tế, hạn chế số ca tử vong.



Một số chợ truyền thống đã được Đà Nẵng mở lại với số lượng tiểu thương và mặt hàng nhất định. Ảnh: TH

Đảm bảo hỗ trợ cho tất cả hộ dân

. Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn thế nào, nhất là lương thực thực phẩm?

+ Vừa qua, TP phải huy động rất nhiều nguồn cung ứng thực phẩm cho người dân trong khi các chợ đầu mối, cảng cá dừng hoạt động. Với sự cố gắng của các cấp ngành, đến nay, nguồn cung thực phẩm, rau xanh vào TP vẫn cơ bản đảm bảo.

TP đã cho phép 100% lực lượng ở trung tâm thương mại, siêu thị đi làm. TP cho bổ sung thêm lực lượng shipper để giao nhận hàng hóa, mở các điểm bán hàng đến tận phường xã, cho một số lò bánh mỳ, bún, lò mổ Đà Sơn hoạt động trở lại. Từ hôm qua, một số chợ truyền thống đã được mở lại với số lượng tiểu thương và mặt hàng nhất định.

Đặc biệt sáng 28-8, Công an TP triển khai 30 container bán hàng bình ổn giá ở các phường với chất lượng hàng hóa rất tốt. Riêng rau xanh, Công an TP hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho bà con. Bộ Chỉ huy Quân sự TP cũng chủ động tìm nguồn và hỗ trợ phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm về TP. TP cũng lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc đảm bảo cung ứng, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm bán hàng.

Hiện nay, TP cũng còn nhiều khó khăn trong việc cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm, tuy nhiên TP khẳng định sẽ đảm bảo các nhu cầu thiết yếu một cách cơ bản nhất cho người dân.

TP đã có chủ trương hỗ trợ cho 142.000 hộ dân bằng hai hình thức. Một là bằng hàng hóa, hai là cấp tiền về cho các quận để phát cho các hộ dân. Đồng thời TP sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 162.000 hộ dân còn lại để đảm bảo tất cả hộ dân trên địa bàn TP đều được hỗ trợ. Đặc biệt, TP cũng hỗ trợ cho những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn và đưa những người vô gia cư vào các trung tâm bảo trợ để chăm lo.

. Với việc yêu cầu “ai ở đâu thì ở đó” đến ngày 5-9, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu gì?

+ Từ nay đến ngày 5-9 phải đảm bảo an sinh để người dân an tâm ở nhà. TP quyết tâm kiểm soát chặt ở các kiệt hẻm, tăng cường xét nghiệm để tiếp tục phát hiện các F0 đưa ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn.

Sau ngày 5-9 phải mở được một số hoạt động để đảm bảo tốt hơn nhu cầu thiết yếu cho người dân, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể là mở một số hoạt động ở vùng vàng và vùng xanh, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào việc bảo vệ khu vực mình đang sinh sống để làm sao giữ vững, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng. Riêng vùng đỏ phải tiếp tục siết chặt.

. Cảm ơn ông!