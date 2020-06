Bình Dương: Điều tra 4 công ty phân lô bán nền

Ngày 29-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận: Cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến các dự án tại địa phương của bốn công ty bất động sản. “Vụ việc cơ quan điều tra đang xác minh nên chưa thể thông tin cụ thể” - vị lãnh đạo nói.



Như chúng tôi đã thông tin, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến các dự án phân lô bán nền của bốn công ty ở Bình Dương.

Các dự án mà Bộ Công an xác minh là của các công ty gồm: Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh; Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam; Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, C03 đề nghị Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13-11-2014 của UBND tỉnh (Kết luận 250) về việc phân lô bán nền trên địa bàn TP Thuận An.







Dự án của Công ty Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương. Ảnh: NĐ

Theo Kết luận 250, tháng 6-2013, tỉnh lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An). Đoàn kiểm tra phát hiện chín lô đất (hơn 10 ha) ở các phường An Phú, Bình Chuẩn và Lái Thiêu được tách thành 1.059 thửa. Việc tách thửa này được UBND thị xã Thuận An duyệt...

Trong đó bảy khu đất do bà Phạm Thị H. và ông Đ. phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Sau đó, vợ chồng bà H. tách ra nhiều thửa nhỏ có diện tích khoảng 60 m2 bằng hình thức tặng cho các con và phân chia tài sản.

Kết luận 250 xác định: 2/6 lô đất ở phường An Phú có diện tích hơn 1,6 ha không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (đất quy hoạch công viên cây xanh). Thế nhưng trong tháng 5-2011, thị xã Thuận An duyệt cho tách hai lô đất trên thành 312 thửa, rồi chuyển mục đích sang đất ở.

Việc này vi phạm Nghị định 181/2004 về chuyển mục đích sử dụng đất và không đúng quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An tầm nhìn đến năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương…

Kết luận 250 xác định việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng, phân lô bán nền có hệ thống, lặp đi lặp lại trong một thời gian ngắn, có dấu hiệu tiêu cực nên tỉnh đề nghị chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ và có kiến nghị xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, vụ việc sau đó rơi vào “quên lãng” và các cán bộ có liên quan tiếp tục giữ nhiều chức vụ cao hơn.

Thấy có dấu hiệu vi phạm, C03 đã lật lại vụ này và đề nghị Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án để kiểm tra, xử lý.

Được biết Bình Dương đang tập hợp hồ sơ để cung cấp cho C03.