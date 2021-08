Công an TP Thuận An (Bình Dương) vẫn đang điều tra làm rõ vụ bà NTK (50 tuổi, quê ở Cà Mau, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An, Bình Dương) được chuyển đến phòng Khám đa khoa Phúc An Khang nhưng không được tiếp nhận cấp cứu. Sau đó người nhà chuyển nạn nhân đến bệnh viện khác thì người này tử vong trên đường.

Qua test nhanh bà K. dương tính với COVID-19.

Theo cơ quan công an, nạn nhân chết do viêm phổi và phù phổi cấp (nghi chết do COVID-19). Hiện tại, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm PCR để khẳng định.

Theo anh Nguyễn Chí Linh (em trai nạn nhân), sáng 18-8, bà K. nói mệt trong người, ho và khó thở. Sau đó, anh Linh dùng xe máy chở người chị đi cấp cứu.

Khi đến phòng khám đa khoa Phúc An Khang nằm trên Đại lộ Bình Dương (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì thấy cổng đóng. Tại đây, anh Linh gặp một người đứng trước cổng (bảo vệ của bệnh viện) và xin cho chị mình được vào cấp cứu. Anh Linh có trình bày là bà K. ho và khó thở.

Tuy nhiên, người bảo vệ này không tiếp nhận mà lại chỉ dẫn đến một bệnh viện khác để khám.

anh Linh tiếp tục dùng xe máy chở chị mình đi đến bệnh viện khác. Đang đi trên đường tới đoạn thuộc phường Hưng Định thì bà K. nói khó thở nên anh Linh dừng xe đưa bà K. xuống lề đường. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Qua trích xuất camera của phòng khám đa khoa Phúc An Khang thì khoảng hơn 7 giờ cùng ngày có sự việc anh Linh chở bà K. đến phòng khám. Tại đây, anh Linh có nói chuyện với người bảo vệ gần 1 phút, sau đó rời đi.



Phòng khám đa khoa Phúc An Khang có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Giải thích về việc này, bảo vệ của phòng khám cho biết anh Linh chỉ hỏi là “Ở đây có khám bệnh hay không”.

“Tôi nói là có khám bệnh, lấy thuốc nhưng nếu muốn siêu âm hay chụp X-quang thì đi đến bệnh viện lớn” - bảo vệ nói.

Bảo vệ cho biết thêm, chỉ tư vấn vậy chứ quyền quyết định là ở người bệnh, người này cũng khẳng định không nghe anh Linh nói người thân đang ở trong tình trạng nguy kịch phải cấp cứu.

Còn theo ông Nguyễn Bảo Quốc, đại diện phòng khám đa khoa Phúc An Khang thì phòng khám vẫn hoạt động cấp cứu 24/24, việc khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường. Từ thời điểm mở cửa đến khi nhận được thông tin của Công an phường Thuận Giao có vụ việc như trên thì Phòng khám không nhận được thông tin có người đến khám, cấp cứu từ bộ phận bảo vệ.

Được biết, khi anh Linh để người chị xuống lề đường thì tổ tuần tra thuộc Công an phường Hưng Định phát hiện vụ việc. Tổ tuần tra đã báo ngay Trạm y tế phường Hưng Định cấp cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay lúc đó.

Trước đó, PLO đã phản ánh vụ việc ông ND (57 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), được người nhà chở đi cấp cứu trong đêm 13-8, rạng sáng 14-8 nhưng đi qua năm cơ sở y tế đều không nơi nào tiếp nhận. Bất lực, khoảng hơn 1 giờ sáng trong cơn mưa tầm tã, người nhà phải đưa người ông D. về lại phòng trọ. Đến gần 5 giờ sáng cùng ngày, ông D. tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Y tế tỉnh này và UBND TP Dĩ An đã có văn bản yêu cầu tất cả các cơ sở phải tiếp nhận cấp cứu 24/24. Không để người dân thiếu chăm sóc y tế bất kỳ là bệnh gì. Công an tỉnh Bình Dương cũng đang điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cơ sở y tế. Nếu có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố vụ án, xử lý nghiêm theo quy định. Thủ tướng Chính Phủ và Bộ y tế cũng đã có văn bản yêu cẩu tỉnh Bình Dương xác minh và xử lý nghiệm vụ việc này.