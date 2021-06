Ngày 9-6, Bộ Công an tổ chức họp Ban Chỉ đạo dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).



Theo báo cáo, công an các đơn vị, địa phương thời gian qua đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp làm sạch dữ liệu, trong đó, gắn trách nhiệm đến Giám đốc, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã để bảo đảm tính chính xác thông tin công dân trên địa bàn. Đến nay, toàn quốc đã thu được hơn 100 triệu phiếu DC01 (đạt 99,6%) và rà soát, làm sạch (đạt 92,9%).

Tính đến ngày 7-6, cả nước có hơn 35 triệu công dân (trong đó trẻ sơ sinh hơn 6 triệu) đã được cấp số định danh cá nhân. Dự kiến đến ngày 18-6, Bộ Công an sẽ cấp khoảng 90% số định danh cá nhân cho công dân trên cả nước.



Số định danh cá nhân được cấp thông qua việc cấp CCCD. Ảnh: TP

Cùng với đó, công tác triển khai kết nối CSDLQGDC với các bộ, ngành và cơ quan ngoài Bộ Công an đang được tích cực triển khai. Bộ Công an yêu cầu các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành trước khi được kết nối với hệ thống CSDLQGDC phải được kiểm tra bảo đảm an ninh, an toàn thông tin do Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ TT&TT) và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện.

Về kết nối, chia sẻ CSDLQGDC xuống địa phương, dự kiến đến ngày 15-6 sẽ kết nối đến 25 tỉnh, TP và trong tháng 7-2021 sẽ hoàn thành việc kết nối với 63 tỉnh, TP trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội tiếp tục đôn đốc Công an các địa phương hoàn thành việc làm sạch dữ liệu, đồng bộ vào hệ thống để cấp số định danh cá nhân cho công dân vào ngày 18-6 theo nguyên tắc dữ liệu sạch đến đâu thì cấp số định danh cá nhân đến đó.

Sau ngày 1-7, Bộ trưởng đề nghị Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, trước mắt là đến hết năm 2021 để tập trung chỉ đạo những công việc quan trọng khi hai hệ thống CSDLQGDC và CCCD chính thức hoạt động...

Số định danh cá nhân là gì? Theo Luật CCCD năm 2014, số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ CCCD. Bộ Công an thống nhất cấp và quản lý số định danh cá nhân trên toàn quốc. Một công dân Việt Nam được cấp duy nhất một số định danh và gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra cho đến khi cá nhân chết, không thay đổi và không trùng lặp với số định danh người khác. Có hai thời điểm cấp số định danh cá nhân: Khi đăng ký khai sinh (cho trẻ sơ sinh) và khi công dân được cấp thẻ CCCD. Từ 1-7 tới đây, việc quản lý về cư trú của công dân sẽ dựa trên mã số định danh cá nhân và CSDLQGDC, thay cho sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy.