Sáng 31-7, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công an một số đơn vị, địa phương về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an nhân dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.



Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM, lãnh đạo Công an TP.HCM, Bệnh viện 30/4... cùng tham dự.



Bộ Công an chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Công an một số đơn vị, địa phương về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh BCA

Công an TP.HCM báo cáo với Thứ trưởng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng thời đề xuất các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch trong thời gian tiếp theo.

Công an TP.HCM đã chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an tại TP.HCM.

Công an TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh BCA

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đã trang bị khẩu trang, đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn; đảm bảo chế độ, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, các biện pháp phòng, chống dịch trong các trại giam, trại tạm giữ, đảm bảo “vùng xanh” được tăng cường, không để lây nhiễm lan rộng trong các cơ sở giam giữ.

Trong thời gian này, Công an TP.HCM cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh; phân luồng, thông tuyến, tạo điều kiện cho người dân, người lao động đang ở tại TP.HCM trở về các địa phương, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Công an cũng thực hiện việc tuyên truyền, kêu gọi chủ nhà trọ trên địa bàn miễn, giảm tiền trọ để người lao động yên tâm ở lại các khu công nghiệp vừa sản xuất, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng, các ổ dịch nguy hiểm trong thời gian qua.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp, vì mục tiêu dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, ổn định đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cần thiết cho Bộ Chỉ huy tiền phương và lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch. Bệnh viện 30/4 chủ trì đẩy nhanh tiến bộ triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an TP.HCM tăng cường công tác quản lý cư trú, kiểm soát an ninh, trật tự tại các khu công nghiệp, khu dân cư, địa bàn phức tạp; tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố; phối hợp truy vết kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng.

Công an TP.HCM cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh; đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng lễ tiết, tác phong, có thái độ ứng xử chuẩn mực đối với người dân; đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong phòng, chống dịch.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an cũng đề nghị Cục Truyền thông Công an nhân dân và Văn phòng Bộ Công an tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ rộng rãi hơn thông tin, hình ảnh, tư liệu liên quan đến lực lượng Công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua đến các cơ quan thông tấn báo chí và người dân cả nước.