Bộ Công an đang làm rõ tin 1 tỉ đồng/suất chạy điểm ở Sơn La

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc sẽ thanh tra dự án nhà ở báo Công an nhân dân đã được Thứ trưởng Bộ Công An đề cập trước đó, ông Lương Tam Quang, Người phát ngôn, Chánh văn phòng Bộ Công An cho biết, đây là dự án do Báo Công an Nhân dân làm chủ dự án và đã bị chậm tiến độ.



Công an đang làm rõ thông tin mua điểm

Theo ông Quang, dự án này đã làm từ năm 2009, gây nhiều bức xúc cho những cán bộ, chiến sỹ báo Công an nhân dân. Việc chậm tiến độ này cũng có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan. Hiện Bộ Công an đã ra quyết định thanh tra và sẽ thanh tra toàn diện dự án này.

“Sẽ xử lý những vi phạm, nếu có, đồng thời khắc phục những tồn tại để làm sao dự án sớm hoàn thành và bàn giao. Khi có kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí theo quy định”, ông Quang nói.

Trước câu hỏi về việc có dư luận cho rằng việc chạy điểm ở Sơn La, đã phải bỏ ra mỗi suất 1 tỉ đồng, ông Lương Tam Quang cho biết hiện đã khởi tố ba vụ tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trong đó hai tỉnh Hà Giang, Sơn La giao cho cơ quan điều tra của hai tỉnh xử lý, còn tại Hòa Bình do Cơ quan điều tra của Bộ Công an xử lý.

Để đảm bảo xử lý kịp thời các vụ án này đúng thời hạn theo quy định, trước mắt cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can đã xác định rõ các hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao can thiệp sửa chửa đề thi để khẩn trương đưa ra truy tố xét xử đúng quy định.

Về thông tin đưa nhận tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can trong vụ án, cơ quan điều ra cũng có thông tin, qua quá trình đang thu thập đấu tranh để có thêm tài liệu chứng cứ theo quy định pháp luật hoặc có 1 lời khai về hoạt động đưa nhận tiền.

"Cơ quan điều tra chưa có đủ căn cứ để kết luận có việc đưa nhận tiền. Hiện chúng tôi đang đấu tranh để làm rõ chứng cứ", Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.