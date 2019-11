Bộ Công an đề xuất đổi chất liệu đăng ký xe từ giấy sang nhựa

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo thông tư quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà Bộ Công an đang lấy ý kiến.



Theo đó, thông tư quy định chương trình quản lý đăng ký xe ô tô và mô tô sẽ do Bộ Công an thống nhất xây dựng và phê duyệt. Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiệp vụ đăng ký xe trên chương trình quản lý đăng ký xe ô tô và mô tô. Nghiêm cấm sử dụng chương trình phần mềm không được phép trong công tác đăng ký xe.

Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất giao Cục CSGT lập dự án trang cấp thiết bị và nâng cấp hoàn thiện chương trình đăng ký, quản lý xe ô tô và mô tô, scan hồ sơ xe và mã hóa số máy, số khung và in chứng nhận đăng ký xe bằng chất liệu nhựa có mã vạch QR, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chuyển giao các thiết bị và chương trình đã được duyệt cho công an địa phương thực hiện.



Bộ Công an đề xuất đổi đăng ký xe từ chất liệu giấy như hiện nay sang nhựa có mã vạch QR. Ảnh: TP.

Đối với các trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển, khi hệ thống đăng ký xe đã được nâng cấp hoàn thiện, chủ xe đến trực tiếp cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú để làm thủ tục, không phải rút hồ sơ gốc của xe. Cơ quan quản lý hồ sơ gốc của xe sẽ scan hồ sơ và mã hóa số máy, số khung lên hệ thống đăng ký quản lý xe, để cơ quan tiếp nhận hồ sơ xe đối chiếu và in giấy chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư này bằng chất liệu nhựa tổng hợp, có mã vạch QR.

Việc chuyển chất liệu đăng ký xe sang chất liệu nhựa được đánh giá sẽ bền hơn, hạn chế tình trạng hư hỏng. Mã vạch QR cũng giúp thuận lợi trong tra cứu thông tin để xử lý vi phạm hành chính. Điển hình, CSGT chỉ cần dùng điện thoại quét mã vạch cũng có thể tìm được thông tin về số khung, số máy, tình trạng kỹ thuật của xe...