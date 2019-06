Bộ Công an nói về việc quản lý người sử dụng ma túy

225.000 người nghiện Báo cáo của Bộ Công an cho thấy năm 2018, cả nước có hơn 225.000 người nghiện, tăng 87% so với năm 2008. Năm 2009, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Công an cơ sở lập hồ sơ và đưa hơn 10.000 người nghiện ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc; năm 2010 hơn 10.000 người; năm 2011 hơn 7.700 người; năm 2012 gần 3.800 người; 6 tháng đầu đầu năm 2017 là hơn 5.500 người… Theo thống kê, người nghiện có ở tất cả các địa phương, có ở mọi thành phần, mọi lứa tuổi song chủ yếu ở lớp trẻ (0,1% dưới 16 tuổi; 76% dưới 35 tuổi). Khoảng 1.600 người tử vong do sốc quá liều hàng năm; khoảng 50% người nghiện có các vấn đề về sức khỏe tâm thần . Tỷ lệ phạm nhân phạm tội về ma túy đang ở các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ là 41,04% , tỷ lệ phạm nhân có tiền sử nghiện ma túy là 28,58%.