Bộ Công an đang tiếp tục hoàn thiện Đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số xe thông qua đấu giá. Đây là đề án được Bộ Công an dày công xây dựng, cũng là sự kỳ vọng nhiều năm nay của người dân.



Với đề xuất của Bộ Công an, người dân có thể đấu giá biển số mà mình thích, được chuyển nhượng hoặc giữ lại biển số khi bán xe. Ảnh: PLO

Biển số nào được mang ra đấu giá?

Theo dự thảo đề án, tất cả biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen (biển xe cá nhân) trong kho biển số chưa được đăng ký đều có thể đưa ra đấu giá.

Tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia đấu giá biển số của địa phương nơi đóng trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú. Bộ Công an sẽ giao công an cấp tỉnh tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Công an cấp tỉnh sẽ ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản, có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá.

Riêng với các biển số đã được cấp trước thời điểm bắt đầu thí điểm đề án thì sẽ không được chuyển nhượng, cho, tặng…

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết đang nghiên cứu hai phương án về việc sử dụng biển số sau đấu giá. Thứ nhất, người trúng đấu giá được sử dụng biển số nhưng không được phép chuyển nhượng. Thứ hai, người trúng đấu giá được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc thế chấp biển số.

Với phương án 1, giống với cách quản lý biển số hiện nay, tuy nhiên hiệu quả từ việc đấu giá biển số sẽ không cao. Trong khi đó, phương án 2 sẽ khác biệt hoàn toàn, giúp tài sản công được khai thác tối ưu, đồng thời tạo ra thị trường mua bán hoặc đầu cơ biển số.

Trong dự thảo của mình, Bộ Công an đề xuất thực hiện phương án 2. Theo đó, người trúng giấu giá phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký, gắn biển số vào xe trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với biển số trúng đấu giá. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ mất quyền đăng ký biển số trúng đấu giá và không được hoàn trả tiền trúng đấu giá.

“Dù là phương án nào cũng phải đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản công, đảm bảo quản lý nhà nước về trật tự xã hội, cải cách hành chính nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân” – Đại tá Bình cho hay.



Việc đấu giá biển số xe được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu cho ngân sách. Ảnh minh họa

Bán xe vẫn có thể giữ lại biến số

Theo phương án mà Bộ Công an đề xuất, người trúng đấu giá được sử dụng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp biển số. Việc này cũng đồng nghĩa người sở hữu biển số khi bán phương tiện vẫn có thể giữ biển số để đăng ký cho phương tiện khác của mình. Tuy nhiên, chủ sở hữu phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục giữ lại biển số.

Trong trường hợp chuyển nhượng biển số xe, người trúng đấu giá và người chuyển nhượng phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật. Việc chuyển quyền sử dụng biển số trúng đấu giá phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Người được chuyển nhượng biển số trúng đấu giá được sử dụng các quyền như người trúng đấu giá.

Thông tin thêm, Đại tá Đỗ Thanh Bình cho biết biển số trúng đấu giá chỉ được cấp cho chủ sở hữu phương tiện khi người trúng đấu giá hoặc người được chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký theo quy định về đăng ký xe.

“Khi chưa làm thủ tục đăng ký, người trúng đấu giá chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng biển số xe trúng đấu giá, chưa được cấp biển số” - Phó Cục trưởng Cục CSGT cho hay.

Cùng với đó, cơ quan đăng ký xe có quyền thu hồi biển số trúng đấu giá khi biển số được sử dụng không đúng quy định.