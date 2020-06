Cách chức Chánh thanh tra Bộ TT&TT với ông Đặng Anh Tuấn

Bộ TT&TT vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ TT&TT, bằng hình thức cách chức. Lý do là ông Tuấn đã có hành vi vi phạm pháp luật, bị TAND tỉnh Phú Thọ kết án tại bản án ngày 13-3-2020. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Bị cáo Đặng Anh Tuấn tại tòa. Ảnh: Báo Phú Thọ

Trước đó, vào ngày 13-3, sau gần hai ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Thọ quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Anh Tuấn (cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT) 34 tháng cải tạo không giam giữ về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Mức án này nhẹ hơn nhiều so với đề nghị của đại diện VKS trước đó (15-18 tháng tù giam).

Đồng thời, Tòa cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ hai năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt.

Với quyết định này của HĐXX, bị cáo Tuấn được khấu trừ 324 ngày tạm giam (từ ngày 25-4-2019 đến 13-3-2020), còn lại phải chấp hành một tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ và được thả tại tòa.

Theo HĐXX, với tư cách là chánh Thanh tra Bộ TT&TT, bị cáo là người chịu trách nhiệm cá nhân cao nhất tại Thanh tra Bộ TT&TT về các hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bị cáo cũng là người trực tiếp ký phiếu trình thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến 14 trò chơi trực tuyến có dấu hiệu cờ bạc.

Theo cơ quan công tố, quá trình làm việc, đoàn kiểm tra của Bộ TT&TT liên tiếp có ba báo cáo chỉ ra rất rõ dấu hiệu sai phạm của game bài Rikvip.com và Tip.Club nhưng ông Tuấn không có bất cứ chỉ đạo gì.

Sau khi đoàn kiểm tra dừng hoạt động, bị cáo tiếp tục không có chỉ đạo hay đề xuất gì với lãnh đạo Bộ TT&TT về biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm đối với các trò chơi trên mạng internet có dấu hiệu cờ bạc, không có biện pháp xử lý theo thẩm quyền của cơ quan thanh tra.

Bị cáo cũng không chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra để xử lý. Chỉ đến khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện vụ án đánh bạc thông qua hành vi sử dụng mạng Internet thực hiện chiếm đoạt tài sản và có yêu cầu thì vụ việc mới được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.