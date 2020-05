Điều hành xuất khẩu phải có lộ trình Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Nguyễn Minh Toại thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố vừa qua. Theo ông Toại, thời gian qua những khó khăn mà thành phố phải đối mặt trong tháng 4 là cực kỳ lớn. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 đến nay đã có 80% các nhà hàng, khách sạn, quán rượu bia phải đóng cửa, trả mặt bằng do không có điều kiện tiếp tục quay trở lại hoạt động. Về xuất khẩu gạo, theo Giám đốc Sở Công Thương, lệnh ngừng xuất khẩu gạo đột ngột vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp về tài chính và cả uy tín. Đại diện Sở Công Thương đề xuất Đoàn ĐBQH kiến nghị Chính phủ xem xét đánh giá lại toàn diện tình hình thiệt hại của cả nước do việc ngưng xuất khẩu đột ngột vừa qua. Đồng thời kiến nghị Chính phủ thực hiện việc điều hành xuất khẩu phải có lộ tình (thời gian từ 30 đến 45 ngày) để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị, thương lượng với đối tác chứ không đột ngột như vừa qua.