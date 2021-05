Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự ba cha con Vi Văn Duyên (cha), Vi Văn Hợi và Vi Văn Mão (trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hành vi chống người thi hành công vụ.



Vị Văn Duyên đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Ảnh: NTV.

Trước đó, ngày 26-5, Công an huyện Thanh Chương cùng Công an xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương) bắt quả tang hai nghi can trú xã Thanh Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật công an thu giữ là 0,05g heroin. Hai nghi can này khai nhận số ma túy trên mua của Duyên (53 tuổi, ở bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn).

Cuối chiều cùng ngày, Công an huyện Thanh Chương cùng lực lượng biên phòng và công an ba xã biên giới đến nhà Duyên để thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Duyên chống đối rồi con trai thứ hai của Duyên là Mão (26 tuổi) đổ nước trên sàn nhà, lấy dây điện kết nối nguồn điện trong nhà dí vào nhằm làm điện giật lượng thực thi công vụ.

Các chiến sĩ đã kịp khống chế bắt giữ được Duyên và Mão. Lúc này, Hợi (27 tuổi)- con trai đầu của Duyên mang con dao lớn lao đến chặt đứt khóa cổng để vào chống trả công an và biên phòng nhằm “giải cứu” cha và em trai.

Hợi đã manh động, dùng dao chống trả quyết liệt buộc cảnh sát phải nổ súng bắn đạn cao su trấn áp, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên, công an thu giữ 20g heroin.

Thời gian gần đây, Duyên biến nhà ở thành tụ điểm bán lẻ ma túy cho con nghiện.