Chấn chỉnh nạn cho vay lãi nặng

Để khắc phục tình trạng thiếu cảnh sát khu vực, Công an TP.HCM chỉ bố trí 31% công an ở cấp TP, còn lại đưa xuống cơ sở. Công an điều tiết trong nội bộ lực lượng để làm sao ở những địa bàn phường loại 1 (phức tạp về an ninh trật tự) là không để thiếu cảnh sát khu vực. Còn những nơi không phức tạp thì cảnh sát khu vực có thể vai trò chính ở “ô” này nhưng kiêm nhiệm ở “ô” khác, nhằm khắc phục tình trạng thiếu người.