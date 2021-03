Cử tri muốn tiếp tục mạnh tay loại bỏ cán bộ sai phạm

Đoàn ĐBQH Hà Nội làm tốt công tác giám sát, tiếp xúc cử tri Thông báo với cử tri về chương trình hành động của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, ĐBQH Trần Thị Phương Hoa cho biết các ĐBQH đã thực hiện tốt vai trò, tham gia đủ 10 kỳ họp QH, các hoạt động giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH, các ủy ban của QH; tiếp xúc cử tri và tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân. Bà Hoa cho biết các ĐBQH TP Hà Nội đã tham gia đóng góp vào 72 dự án luật, hai pháp lệnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng. Các ĐB đều tích cực phát biểu ý kiến trong xây dựng pháp luật và các vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện chức năng giám sát, ĐB thuộc đơn vị bầu cử số 1 đã tham gia 8/11 đoàn giám sát do Đoàn ĐBQH TP Hà Nội tổ chức và 12 đoàn giám sát do QH tổ chức; tiếp thu và có 558 ý kiến gửi tới QH, các bộ, ngành liên quan. Về nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, theo bà Hoa, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, sáng thứ Sáu hằng tuần, các ĐBQH đều tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư theo đúng quy định của Luật Khiếu nại tố cáo. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, văn phòng đã tiếp 2.620 lượt công dân, 116 đoàn đông người. Ngoài ra, ĐBQH thuộc tổ đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp nhận 4.584 đơn được gửi qua đường bưu điện. Trong số đơn được chuyển đã có 3.040 đơn giải quyết. “Cùng một nội dung, có những vụ việc được gửi tới cả 29 ĐBQH của Đoàn Hà Nội” - bà Hoa cho biết.