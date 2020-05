Ngày 16-5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 _ 19-5-2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.



Thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP



Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tỉnh Nghệ An và một số địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự, một địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn đối với những người thân trong gia đình của Bác Hồ.

“Cảm nhận đầu tiên khi bước chân đến đây vừa là sự tĩnh lặng và sâu lắng nguyên sơ, vừa chất chứa sự linh thiêng của một không gian văn hóa - lịch sử” - Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng cho rằng công trình đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong đề án xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa du lịch Núi Chung - nơi sẽ trở thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử, một điểm không thể thiếu của tỉnh Nghệ An với việc khôi phục nhiều làng nghề truyền thống như nghề dệt vải từ cọng sen, hay làm nến từ thảo dược…

Đền thờ được hoàn thành đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử - văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung sức chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ tỉnh Nghệ An vinh dự, tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Từ hôm nay, mỗi du khách khi về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài những nơi đã trở nên thân thuộc như di tích quê nội, quê ngoại, khu mộ thân mẫu Bác Hồ thì đền Chung Sơn sẽ trở thành một địa chỉ lịch sử - văn hóa quan trọng trong hành trình về nguồn của mỗi người Việt Nam.

Cũng theo ông Quý, đền Chung Sơn được xây dựng hài hòa trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và phù hợp với quy hoạch phát triển Khu du lịch lịch sử văn hóa, sinh thái núi Chung. Trong tương lai sẽ trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút đông đảo du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau nghi lễ cắt băng khánh thành đền Chung Sơn, Thủ tướng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh Nghệ An và đại diện dòng họ bên nội, bên ngoại Bác Hồ đã thực hiện các nghi lễ truyền thống bao gồm: Lễ khai thanh và lễ dâng hương.

+ Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn; cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ”.