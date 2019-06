Chủ tịch Quốc hội: Sẽ chuyển ý kiến cử tri về thang giá điện

Ngày 18-6, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ do Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 QH khoá XIV tại UBND xã Tân Thới (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Cử tri Đỗ Ngọc Hiển bày tỏ niềm vui khi Việt Nam trúng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vị thế của Việt Nam được nâng lên.



Cử tri Đỗ Ngọc Hiển phát biểu ý kiến. Ảnh: NN

Ông Thiện cũng cho biết thời gian qua người dân rất quan tâm đến các vụ tham nhũng lớn được Đảng, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm minh với tinh thần xử lý không có vùng cấm, tạo được lòng tin, sự đồng thuận trong nhân dân.

“Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản do tham nhũng mà có đạt tỉ lệ còn thấp. Đề nghị QH, Chính phủ nên chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, vì tiền này của nhân dân. Đồng thời, công khai rộng rãi việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng cho nhân dân giám sát” – ông Hiển góp ý.

Cử tri Trần Thanh Phong bày tỏ rất phấn khởi khi xem báo, đài về các nội dung liên quan đến kỳ họp vừa qua. Ông Phong đánh giá các kỳ họp QH ngày càng đổi mới, khoa học hơn, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn nhiều hơn…

“Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở của cử tri về kinh tế và văn hóa, xã hội” – ông Phong nói.

Theo ông Phong, vấn đề kinh tế ông nói chính là giá bán lẻ điện cho người dân và tình hình bán hàng giả, kém chất lượng.

Theo đó, giá điện hiện hành chia làm 6 bậc với bậc 1 từ 0-50kWh, bậc 2 từ 50-100kWh… Ông Phong cho rằng quy luật xã hội phát triển thì nhu cầu cuộc sống của người dân càng ngày càng cao. Hơn nữa, chủ trương nhà nước hỗ trợ những người dân có thu nhập thấp, so với 6 bậc thang giá điện hiện hành chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.

“Đề nghị QH, Chính phủ có ý kiến với Bộ Công thương điều chỉnh còn ba bậc, bậc 1 từ 0-200 kWh, bậc 2 từ 200-400kWh và bậc 3 từ 400 kWh trở lên. Như vậy người dân mới được sử dụng điện phù hợp với nhu cầu tối thiểu. Người dân ngoài nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao thì mùa nước lên phải bơm nước ra, mùa nắng thì phải bơm nước vào ruộng... Nhu cầu của một hộ ở nông thôn không dưới 200kWh/tháng” –ông Phong góp ý.



Cử tri Trần Thanh Phong phát biểu ý kiến. Ảnh: NN



Về hàng kém chất lượng, phân bón giả, ông Phong nói qua báo đài thấy ở Bến Tre một, hai năm trước có vụ người làm phân bón giả bị phạt hơn 100 triệu. “Theo tôi phân bón giả lợi nhuận rất cao mà Nhà nước phạt như vậy chưa ăn nhằm gì, không thể chống được hàng giả. Nếu đúng như vậy thì cần phải tăng nặng hơn nữa” – ông Phong nói.

Về y tế, theo ông Phong, có nơi bệnh nhân nằm viện phải thu viện phí trước, thậm chí bị thu rất cao. “Có trường hợp người bệnh bị hẹp mạch vành, khó thở phải đóng viện phí trước 30 triệu. Sau khi xuất viện, bệnh nhân này được trả lại hơn 20 triệu, tiền viện phí chỉ có 7 triệu mà phải nộp 30 triệu. Giả sử bệnh nhân này không có tiền, vay mượn không được thì bệnh nhân đó sẽ như thế nào? Đề nghị QH có ý kiến đến Bộ Y tế xem xét vấn đề này” – ông Phong góp ý.



Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời một số vấn đề cử tri xã Tân Thới nêu. Ảnh: NN



Trả lời một số vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp vừa qua QH đã áp dụng một bước về QH điện tử.

Theo đó, tất cả tài liệu phục vụ đại biểu tại kỳ họp được đưa lên máy thay vì phải in ra giấy. Tuy nhiên là lần đầu nên một số trường hợp vừa để trong máy vừa in ra giấy vì sợ có trục trặc nhưng suốt kỳ họp không có vấn đề gì. Từ kỳ họp sau, các đại biểu sẽ không phải mang tài liệu giấy tờ, tiết kiệm in ấn. Hướng tới sẽ xây dựng QH ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ cho các hoạt động QH.

“Trong máy của tôi có đề mục là ý kiến cử tri. Tức là ý kiến cử tri đóng góp ý kiến gì, từng lĩnh vực, giáo dục, sản xuất nông nghiệp, y tế, môi trường, giá điện, giá xăng dầu… đều phản ảnh hết và khi điều hành chất vấn, máy sẽ chuyển giọng nói thành chữ viết luôn, giúp việc điều hành chất vấn tốt hơn...”, bà cho hay.

Về việc công khai thu hồi tài sản từ tham nhũng, bà cho biết: Tất cả những vụ tham nhũng đã đưa ra xét xử, khi ra tòa đều sẽ có nội dung về việc thu hồi tài sản. Người dân mong muốn quyết liệt hơn nữa trong việc này là ý kiến rất đúng.

Về bậc thang điện, Chủ tịch QH cho biết “sẽ tiếp tục chuyển ý kiến cử tri đến Chính phủ, Bộ Công thương xử lý”.

Về ý kiến thu viện phí cao, Chủ tịch QH cho hay sẽ chuyển ý kiến này đến Bộ Y tế để trả lời, trường hợp cấp cứu thì phải cứu người trước chứ không thể buộc nộp viện phí mới cứu người.