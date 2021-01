Chủ tịch TP.HCM: Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng năm 2020, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực hoạt động đời sống kinh tế - xã hội của TP. Tuy nhiên với sự cố gắng của các cấp các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế TP đã có nhiều điểm sáng.

Đáng chú ý là kinh tế TP tăng trưởng dương với mức 1,39% so với cùng kỳ. Cả ba khu vực dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đều tăng trưởng dương. Xuất khẩu đạt hơn 43 tỉ USD, thu hút đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,3 tỉ USD, có hơn 40.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1,1 triệu tỉ đồng. Ngoài ra, TP có hơn 8.300 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 21% so cùng kỳ.

Thu ngân sách có nhiều nỗ lực, đã thu được hơn 371.000 tỉ đồng, đạt 91,5% dự toán, tỉ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đã tăng từ mức 62,1% lên 71,4%, điều này cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh vẫn có hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến, tạo diện mạo đô thị ngày càng hiện đại. Các hoạt động văn hóa được tổ chức chu đáo, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đạt nhiều kết quả gắn với chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an toàn thực phẩm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt các đợt dịch bệnh đã được kiểm soát…

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định chúng ta đã đạt được mục tiêu kép trong phòng chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế TP” – ông Phong nói và cho rằng những kết quả trên đã trở thành động lực lớn giúp TP hoàn thành 16 chỉ tiêu đề ra, trong đó có hai chỉ tiêu vượt.



Xây dựng TP Thủ Đức là một trong những nhiệm vụ quan trọng của TP.HCM trong năm 2021. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông Phong, năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM.

Ông cũng cho biết TP xác định chủ đề năm 2021 là "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư", do đó TP sẽ quyết tâm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra. Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần 11 có hiệu quả ngay từ năm đầu, trong đó tập trung triển khai bảo đảm tiến độ 49 nội dung, chương trình đề án của ba chương trình đột phá, một chương trình trọng điểm.

Một nhiệm vụ khác, ông Phong cho biết TP sẽ đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, sẽ chú trọng thiết kế đô thị phục vụ quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Có các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

TP cũng sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Do vậy, ông Phong đề nghị các cấp các ngành phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước và vì cả nước để đưa TP phát triển hơn nữa.