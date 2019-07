VKSND thị xã Phú Mỹ yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can (nếu có) theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quyết định này dựa trên đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh là hai nhân viên của Công ty CP Địa ốc Alibaba về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.