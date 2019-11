Con đang ở TP.HCM, cha trình báo đi Anh mất liên lạc

Chiều 2-11, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết có ba gia đình từng báo con họ không liên lạc được từ ngày 22-10 thì nay đã liên lạc được rồi. Ba người lao động đã điện về quê nhà, trò chuyện với người thân.



Một người ở huyện Yên Thành có con đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10, đang chờ mong thông tin chính xác.

Theo các gia đình, con của họ chưa sang Anh mà đang ở TP.HCM, Đài Loan, Trung Quốc.

Chính quyền địa phương và Công an tỉnh Nghệ An đã loại bỏ danh sách ba người nêu trên ra khỏi 22 người quê Nghệ An mà gia đình trình báo có con ở châu Âu bị mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10.

Ông Nguvễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết: “Sau khi chúng tôi lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ người dân làm các thủ tục bảo hộ công dân trong trường hợp có nạn nhân là người Nghệ An thì đến chiều 2-11, chúng tôi đã nhận được trình báo của chín người trên địa bàn Nghệ An. Những trường hợp nào làm đơn trình báo mà nay liên lạc được với người thân rồi thì họ sẽ rút đơn”.



Một gia đình có con đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10, nay đã lập bàn thờ vọng thờ con và ngồi cầm điện thoại chờ mong tin tức về con.

Những ngày qua, người dân ở Nghệ An trình báo và qua nắm bắt thông tin từ chính quyền huyện, xã cùng công an, có 22 người quê Nghệ An mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10.

Tại Hà Tĩnh, có khoảng 10 người cũng đang mất liên lạc, mất tích khi trên đường sang Anh lao động. Trong đó có một bé trai 15 tuổi quê ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Sáng 30-10, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp nghe báo cáo về tình hình liên quan đến người Nghệ An nghi vấn chết trong container ở Anh.