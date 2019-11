Công an Bình Phước có 2 phó giám đốc mới

Chiều 20-11, tại Công an tỉnh Bình Phước, Đại tá Lê Minh Thảo (Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ) thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an đã công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm hai phó giám đốc công an tỉnh này.

Hai phó giám đốc mới (áo trắng) của Công an tỉnh Bình Phước. Ảnh: KD



Theo đó, bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Phương Đằng (50 tuổi, quê quán ở Đồng Tháp), Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Bổ nhiệm Thượng tá Lâm Văn Long (49 tuổi, quê quán ở Bình Dương), Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Bình Phước), giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Tại buổi lễ, hai tân phó giám đốc hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng giao phó, không khoan nhượng với các loại tội phạm, góp phần kìm giảm tội phạm, đảm bảo an toàn trật tự xã hội và an ninh quốc gia.