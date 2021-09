Chiều 1-9, Thượng tá Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng Công an quận Bình Tân, cho biết đã bàn giao cho 10 phường trên địa bàn 1.500 phần quà để gửi tận tay người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.



Tiếp xúc để nắm bắt, hỗ trợ bà con

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã tiếp nhận 1.500 phần quà từ các cơ quan, đơn vị hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Theo Thượng tá Quang, trong thời gian qua, đơn vị luôn tập trung chăm lo về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội.



Công an phường Bình Hưng Hòa B trao quà cho người dân. Ảnh: TT

“Công an quận Bình Tân đã kêu gọi được các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ được gần 5 tấn gạo, vật phẩm, thiết bị y tế chống dịch. Chúng tôi đã sàng lọc các khu nhà trọ, các tổ dân phố, những người dân bị nhiễm COVID-19 gặp khó khăn để triển khai các đội nghiệp vụ tăng cường cho công an phường đến tận nơi để hỗ trợ. Qua đó để người dân chung tay với chính quyền địa phương chống dịch” - Thượng tá Quang nói.

Ông Quang cho biết trong thời gian giãn cách, trên địa bàn quận Bình Tân dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong khi đó, nơi này tập trung rất đông người lao động nhập cư, họ bị ảnh hưởng rất nặng nề do tác động của việc giãn cách mang lại.

“Quan trọng nhất là anh em phải tiếp cận, giao tiếp với bà con để nắm bắt khó khăn về đời sống, an sinh cũng như chăm sóc y tế. Nếu phát hiện trường hợp khó khăn thì liên hệ với các cơ quan, ban, ngành để thông báo hỗ trợ người dân sớm nhất nhằm giải tỏa tư tưởng cho bà con khỏi bức xúc, giúp bà con chấp hành tốt hơn việc giãn cách” - ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết vẫn tiếp tục kêu gọi và hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, đơn vị cùng với Công an quận Bình Tân chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Tại trụ sở Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Bình Tân cũng đã tiếp nhận 25 triệu đồng ủng hộ từ Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Ngoài ra là phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm… từ các công ty, đơn vị cũng được gửi cho Công an quận Bình Tân tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, công an quận cũng phân chia, bàn giao cho công an các phường và trao tận tay người dân trên địa bàn.

“Quà không lớn nhưng thấy ấm lòng”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cho biết ngay sau khi tiếp nhận các phần quà từ Công an quận Bình Tân đã trao gửi tận tay các gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch và một số bảo vệ dân phố phục vụ tuyến đầu có cuộc sống khó khăn trên địa bàn.

“ Chúng tôi nhận được 140 phần, dự kiến phát cho các gia đình có F0 tử vong và các bảo vệ dân phố có cuộc sống khó khăn. Số còn lại trao cho các gia đình người già neo đơn” - người này cho biết.

Theo Công an phường Bình Hưng Hòa B, trong đợt dịch bùng phát, giãn cách xã hội phường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ rau củ quả, nhu yếu phẩm để trao tặng các gia đình gặp khó khăn. Bên cạnh đó cũng vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho người thuê.

Trong ngày, nhận được phần quà gồm rau củ quả và gạo từ Công an phường Bình Hưng Hòa B chuyển đến, chị Nguyễn Thị Hiền (36 tuổi, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B) cho biết rất vui, cảm động vì đây là món quà đầu tiên chị nhận được trong thời gian giãn cách.

“Hôm nay, được công an phường gọi đến nhận quà thực sự tôi rất vui. Dù phần quà không có bao nhiêu nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền, công an với bà con chúng tôi” - chị Hiền nói.

Chị Hiền cho biết mình làm nội trợ, nuôi ba con nhỏ, chồng làm nghề tự do đã mất việc từ đầu mùa dịch đến nay nên cuộc sống rất khó khăn. “Chị công an phường cũng thường cho bó rau, quả trứng… Mới đây, gia đình tôi là F1, F2 cũng phải cách ly ở nhà nên càng vất vả. Hiện tại dịch bệnh chung toàn thế giới, sống chết cận kề nên mình đâu thể đổ lỗi hay than phiền gì. Ai cho gì thì dùng nấy. Bên cạnh đó cũng tuân thủ các quy định để tránh dịch bệnh” - chị Hiền tiếp.

bà Nguyễn Thùy Dung, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Việt Thắng, cho biết trước đó đã chuẩn bị 5.000 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm để tặng người dân ở quận Bình Tân, quận 8, TP Thủ Đức và tỉnh Bình Dương. “Tôi muốn chung tay với chính quyền địa phương mang lại một cái gì đó giảm bớt gánh nặng cho bà con…” - bà Dung nói.

Quân đoàn 3 hỗ trợ TP.HCM 20 tấn hàng hóa trị giá 1,2 tỉ đồng

Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân mang túi quà an sinh đến với người dân TP.HCM. Ngày 1-9, tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh đã diễn ra buổi tiếp nhận nhu yếu phẩm của Quân đoàn 3 hỗ trợ nhân dân TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Nhu yếu phẩm là 20 tấn hàng hóa gồm gạo, lương khô, mì tôm, sữa, thịt hộp, dầu ăn, bột ngọt được đóng thành 4.000 suất quà, tổng giá trị hơn 1,2 tỉ đồng. Ngoài ra, có 18 tấn sản phẩm tăng gia (chuối xanh, đu đủ, bí xanh, bí đỏ, cà tím) của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 chuyển đến các hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh. Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Chính ủy Quân đoàn 3, cho biết: “Trực tiếp chứng kiến sự vất vả, kiên cường của nhân dân TP trước đại dịch với tinh thần tương thân tương ái, đơn vị đã trích nguồn quỹ vốn và huy động sản phẩm tăng gia của đơn vị để chia sẻ phần nào những khó khăn với nhân dân TP.HCM”. • Cùng ngày, Tiểu đoàn nhà giàn DK1 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chuyến xe “Nghĩa tình biển khơi” chở 300 túi quà an sinh trị giá 90 triệu đồng hỗ trợ nhân dân TP.HCM chống dịch bệnh COVID-19. Ngay sau lễ tiếp nhận, số túi an sinh được phân bổ cho Trung tâm an sinh quận 1. Cùng ngày, Trung tâm an sinh TP nhận hơn 180 tấn hàng hóa từ tỉnh Bắc Kạn gửi tặng. Số hàng hóa được vận chuyển bằng tàu hỏa từ ga Yên Viên tới ga Sóng Thần. Công ty CP Tập đoàn Massan cũng đã hỗ trợ trung tâm vật tư y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 16 tỉ đồng thông qua chuỗi siêu thị VinMart và VinMart+ hỗ trợ 312 phường, xã, thị trấn. V.THỊNH - T.TUYỀN