Sáng 28-8, Công an TP Đà Nẵng đồng loạt khai trương 30 điểm cung ứng thực phẩm để cung ứng thực phẩm cho dân. Việc làm này nhằm giải tải áp lực cung ứng thực phẩm thiết yếu đến người dân của cho hệ thống phân phối, siêu thị, nhà cung ứng…

Hàng hóa sẽ được tập kết trên thùng container tại nhều phường trên địa bàn TP Đà Nẵng.



Đóng thực phẩm cho đơn của cảnh sát khu vực. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao nỗ lực của Công an TP chỉ trong vài ngày triển khai đã khai trương được các điểm bán hàng.

Theo ông Quảng, muốn phòng chống dịch tốt phải đảm bảo vấn đề an sinh, cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân để họ yên tâm ở trong nhà. Trong những ngày đầu, TP đã nỗ lực trong việc cung ứng lương thực thiết yếu cho người dân và người dân cũng đã yên tâm ở trong nhà.

“Tuy nhiên, khi TP tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày nữa thì nhu cầu người dân là rất lớn, lượng dự trữ lương thực của bà con thời gian vừa qua đã dần cạn kiệt. Do đó, việc công an TP chủ động tổ chức những điểm bán hàng cung ứng là hết sức kịp thời trong thời điểm hiện nay. Công an vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vừa làm thêm được công việc bán hàng thiết yếu đó là một nổ lực đáng khen ngợi”, ông Quảng nói.

Theo công an TP Đà Nẵng, thực phẩm thiết yếu được căn cứ danh mục, giá bán công khai theo giá gốc đã mua gửi đến từng hộ gia đình. Khi người dân có nhu cầu thì đặt loại hàng và số lượng cần mua, ghi tên người nhận và địa chỉ cụ thể số nhà, tổ dân phố rồi gửi qua Ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư hoặc cảnh sát khu vực.

Sau đó, cảnh sát khu vực sẽ có trách nhiệm tập hợp đơn hàng, báo lên điểm cung ứng tại mỗi phường. Tại các điểm cung ứng, lực lượng công an sẽ căn cứ từng đơn hàng để đóng gói, dán tên người nhận và số tiền phải trả sau đó vận chuyển miễn phí đến khu dân cư.



Công an đang chuyển thực phẩm lên xe chuyên dụng của phường để chở về giao cho dân. Ảnh: HẢI HIẾU

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay vấn đề giải quyết lương thực thực phẩm cho bà con rất khó khăn. Vì vậy, lực lượng công an chung sức với TP nhằm đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm.

Đây xem như nhiệm vụ “bất đắc dĩ” trong tình thế diễn biến dịch phức tạp. 30 điểm cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân dự kiến sẽ phục vụ đến ngày 5-9. Bên cạnh đó, Công an TP đang góp quỹ để tặng 1.000 suất quà tặng cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

“Nỗ lực của toàn lực lượng trong vòng hai ngày và sự giúp đỡ của Công ty CP Dịch vụ Funi Bamboo nên mới có thể khai trương kịp thời. Chúng tôi chỉ góp một phần nhỏ trong việc cung ứng, không dám nhận phần lớn vì điều kiện của mình chưa đủ sức", Thiếu tướng Viên nói.