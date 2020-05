Công an TP.HCM gặp khó trước người sử dụng ma túy

Chiều 12-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM có cuộc khảo sát về việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy trên địa bàn TP giai đoạn 2016-2019. Cuộc khảo sát được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến với UBND năm quận, huyện.



Ma túy núp bóng cười, karaoke, quán bar

Tại cuộc khảo sát, đại diện Công an huyện Bình Chánh cho biết tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn diễn biến rất phức tạp nhưng công an rất khó xử lý. Cụ thể, những người sử dụng ma túy vừa “núp” vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, bar, beer club…, vừa sử dụng các chất ma túy mới ngoài danh mục quy định của luật để tránh bị cơ quan chức năng xử lý như bóng cười, tem lưỡi, nấm độc, shisha… “Một số vụ đối tượng tẩm ma túy tổng hợp vào cỏ mỹ, khi giám định thì cho ra kết quả là một loại hợp chất khác, không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất hiện được quy định trong luật. Nên tang vật thu được thì rõ mười mươi là ma túy nhưng để xử lý người sử dụng thì không được” - đại diện Công an huyện Bình Chánh nói.

Cạnh đó, theo Công an huyện Bình Chánh, vì người nghiện sử dụng nhiều chất ma túy khác nhau nên các que thử hiện được trang cấp cho công an không phát huy tác dụng, vì chỉ phát hiện được 4-5 loại chất cũ. Nên khi bắt được người sử dụng thì không xác định được rõ họ dương tính với chất nào. Từ đó, vị này đề nghị nên sản xuất thêm nhiều que thử, đáp ứng tình hình, diễn biến mới trong phòng, chống tội phạm ma túy.

Chưa kể, tại Bình Chánh có một số cơ sở cai nghiện không có phác đồ điều trị ketamin nên… khi có người nghiện được đưa đến rồi cũng chỉ có thể phạt hành chính rồi cho về nhà. Công an huyện Bình Chánh cũng nhìn nhận biện pháp cai nghiện tại cộng đồng như lâu nay là không hiệu quả. Vì chỉ cắt cơn, giải độc trong 15 ngày, sau đó người nghiện bị lôi kéo, dễ dàng tái nghiện trở lại.

Tại cuộc khảo sát, Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết hiện một số quận trung tâm như 1, 3 có nghiên cứu đề xuất mô hình lắp camera giám sát ở các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường… nhưng còn vướng mắc về luật. Cạnh đó, ông Nhàn đề nghị sớm trang bị máy soi chiếu container cho công an để phát hiện ma túy, ngăn chặn ngay từ đầu khi chúng được vận chuyển vào địa bàn TP.



Đại tá Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Ma túy ngày càng nhiều, luồn sâu vào dân cư

Tại cuộc khảo sát, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo lắng khi lực lượng công an liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, mua bán ma túy có khối lượng lớn. Đại biểu Phan Thị Bình Thuận bày tỏ: Có tình trạng thuê nhà tại TP.HCM để tàng trữ, mua bán ma túy. Làm sao để chủ động phát hiện được việc này? Chẳng hạn như sự việc ở quận 9, vì chung cư phát nổ nên mới phát hiện ra đường dây mua bán ma túy. “Vậy nếu không có sự kiện đó thì có cách nào phát hiện đối tượng thuê nhà tàng trữ, sản xuất ma túy không?” - bà Bình Thuận đặt câu hỏi.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cũng nhìn nhận tội phạm ma túy đã rất chuyên nghiệp, móc nối thành xuyên quốc gia. Ông đề nghị công an đánh mạnh vào các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm. Đồng thời đề nghị nên đầu tư cho các trung tâm cai nghiện để đảm bảo cai nghiện hiệu quả.

131 điểm tư vấn cai nghiện hiện có ở TP. Cạnh đó, hiện có 319 đội xung kích đi vận động người nghiện không tái nghiện, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng nhưng mức lương cho người làm việc này quá thấp. Đội trưởng của đội xung kích chỉ nhận 0,6 lần mức lương cơ sở, thành viên thì được 0,4.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, chia sẻ: Trong dịch COVID-19, việc quản lý tại các cơ sở cai nghiện rất khó khăn, một số đối tượng mới đưa vào rất nguy hiểm, phòng chống rất vất vả.

Ông Khiết cũng nhìn nhận việc cai nghiện tại cộng đồng hiệu quả chưa cao. “Trạm y tế không chỉ thực hiện cai nghiện mà còn chống dịch và nhiều hoạt động khác. Nếu đưa 1-2 người vào cắt cơn, la lối ầm ào thì có ai dám vào không?” - ông Khiết nói.

Theo ông Khiết, nhiều địa phương phản ánh việc không thể đưa người nghiện dưới 18 tuổi vào trại cai nghiện vì vướng luật. Mà đợi đủ 18 tuổi mới đưa vào thì đã xảy ra nhiều hậu quả cho xã hội.

Ông Khiết cũng thừa nhận về tình trạng tái nghiện. Ông dẫn chứng một người cai nghiện tập trung trong 24 tháng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, một ngày trị liệu 4 giờ, học nghề…, khi trở về thì mập khỏe nhưng lại tái nghiện.