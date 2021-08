Ngày 27-8, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát đi thông tin hướng dẫn các phương tiện, đối tượng lưu thông qua các chốt trạm nội ô ở TP.HCM. Cụ thể:

1. Các phương tiện vận tải (xe taxi, xe khách, xe chở công nhân...) được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian cấp phép: Không kiểm tra Giấy đi đường.



2. Các xe vận tải hàng hóa không được cấp mã QR code: Tài xế và người ngồi trên xe phải có Giấy đi đường theo quy định.

3. Các nhóm đối tượng được lưu thông (cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, tình nguyện viên, thiện nguyện viên…) phải có Giấy đi đường do Công an cấp (Giấy do Công an phường, xã cấp chỉ đi trong quận, huyện).

4. Shipper giao hàng (sử dụng ứng dụng công nghệ): Dừng hoạt động tại các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn, TP Thủ Đức. Các quận huyện khác: chỉ được hoạt động trong địa bàn quận, huyện (không đi liên quận) và có nhận diện theo quy định.

5. Đối tượng không cần Giấy đi đường:

- Người đi tiêm vaccine: Có tin nhắn hoặc giấy mời, kèm Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

- Lực lượng Y tế: Có Thẻ y tế hoặc Giấy đi đường do Thủ trưởng đơn vị (Sở Y tế, các cơ sở Y tế có Quyết định thành lập) cấp.

- Các đối tượng, phương tiện chở oxy, thuốc men, vật tư thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi có các Giấy tờ chứng minh như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận chuyên môn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa...

6. Đối với lực lượng Công an, Quân sự: Phương tiện và cán bộ chiến sĩ mặc quân phục được phép di chuyển toàn TP để thực thi công vụ (Lực lượng thường phục phải có giấy giới thiệu hoặc giấy phân công công tác của Thủ trưởng đơn vị hoặc thẻ Ngành hoặc Giấy đi đường).

7. Giấy đi đường do Sở Ngoại vụ (mã 7A, 7B) cấp vẫn được sử dụng.

8. Cán bộ, công nhân viên chức các Sở, Ban, Ngành có đồng phục, công nhân viên dịch vụ công ích thì mặc đồng phục ngành. Các Sở, Ban, Ngành không có đồng phục mặc áo nhận diện TP cấp.

9. Kiểm tra di biến động dân cư trên nền tảng dữ liệu dân cư thông qua kiểm soát bằng tài khoản kiểm tra mã QR code của dân cư.

10. Ưu tiên xe của Công an, Quân sự, Y tế và các xe được Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP cấp phù hiệu nhận diện.

11. Thời gian 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau tạo điều kiện lưu thông cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; Ngành hàng không - sân bay; Hoa tiêu hàng hải; vệ sinh môi trường đô thị..., lực lượng xử lý sự cố khẩn cấp về điện, nước, hệ thống thông tin, hạ tầng giao thông... Trong đó yêu cầu có giấy đi đường và giấy xác nhận phân công công tác vào khung giờ này.

12. Tổ trưởng Tổ công tác tại các chốt, trạm kiểm soát căn cứ tình hình thực tế để tổ chức kiểm soát, kiểm tra phương tiện không để ùn tắc, dồn ứ tại các chốt, trạm kiểm soát.