Chiều 8-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn.

Liên quan đến cung ứng hàng hóa trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết sau khi nhận được phản ánh về hiện tượng “bom hàng”, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các địa phương cùng phòng nghiệp vụ làm việc với các hãng xe công nghệ (shipper đi chợ hộ).

Tuy nhiên, các hãng này trả lời chưa ghi nhận hiện tượng “bom hàng” hoặc xử lý được theo quy định của công ty.



Thượng tá Lê Mạnh Hà nói tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Đối với lực lượng hỗ trợ tại các quận, huyện và TP Thủ Đức, ông Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP.HCM đã ghi nhận hiện tượng đặt hàng nhưng không nhận hàng tại TP Thủ Đức, quận 4, 6, Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Phú.

Công an TP.HCM đã làm việc với 200 trường hợp đặt mua hộ nhưng không nhận hàng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết Công an TP.HCM đã xác định có 6 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Thứ nhất là người dân không rành về công nghệ, khi thao tác đặt hàng trùng đơn nhưng không biết cách hủy.

Thứ hai là dữ liệu cung cấp không đầy đủ, chính xác khiến các shipper không tìm được địa chỉ được giao.

Thứ ba là người dân đã hủy đơn hàng nhưng hệ thống không cập nhật.

Thứ tư là do đơn hàng giao quá lâu, người dân đã chọn kênh phân phối khác để mua hàng nên không nhận.

Thứ năm là các đơn vị không cung cấp đúng mặt hàng đã đặt, sai mặt hàng nên người dân không nhận.

Thứ sáu là các đơn hàng bị trùng lặp nhiều lần nên người dân không tiếp nhận nữa.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương và phòng nghiệp vụ làm rõ nếu có phản ánh về việc “bom hàng” như thời gian qua.