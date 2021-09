Chiều 11-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Trả lời về câu hỏi người dân phản ánh quá mệt mỏi về việc cài đặt nhiều app khai báo y tế, lưu thông trên đường, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho rằng đây cũng là băn khoăn chung.

“Bản thân tôi cũng cài rất nhiều ứng dụng” - ông Hà nói và cho biết mỗi một app đều có tính năng, mục tiêu cho công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, quá nhiều app cũng gây bất tiện cho người sử dụng.



Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Hà cho biết, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sớm xây dựng một app thống nhất, trong đó chỉ đạo kết nối, chia sẻ, tích hợp tất cả dữ liệu để phục vụ phòng chống dịch, hạn chế việc người dân khai báo rồi phải khai báo lại.

Trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng cũng nêu rõ app của Bộ Công an là VNEID được xây dựng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên có tính xác thực cả về mặt nhân thân, còn các ứng dụng khác thì chỉ xác thực qua điện thoại.

“Còn app của Bộ Công an được xác thực giữa người sử dụng với cả điện thoại và nhân thân. App của Bộ Công an có ưu điểm về tính chính xác, xác thực và có thể áp dụng trên các lĩnh vực khác như ngân hàng” - ông Hà nói và cho biết tất cả giấy tờ của người dân đều xuất phát từ chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân nên app của Bộ Công an có ưu điểm rõ.

Theo ông Hà, sau này có thể sẽ đề xuất không cần đến hộ chiếu sẽ nhập thông tin với thẻ căn cước công dân. Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai VNEID phục vụ người dân khai báo.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ có đánh giá phối hợp nâng cấp. “Nhưng chắc chắn app của Bộ Công an vẫn có ưu điểm hơn so với những ứng dụng khác. App này đang được Công an TP.HCM đưa vào sử dụng về kiểm soát lưu thông trên đường” - ông Hà nói.

Trước đó, ngày 8-9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chính thức đưa vào hoạt động ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Phần mềm ra đời trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa, lấy mã QR Code do Bộ Công an triển khai trước đó qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Ứng dụng VNEID cung cấp cho người dùng mã QR Code để sử dụng cho các nền tảng đang phổ biến như Ncovi, Bluezone, VHD, "giúp rút ngắn thời gian khai báo y tế trong quá trình tham gia giao thông". VNEID kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm tính chính xác của thông tin công dân, phục vụ công tác truy vết F0, F1, F2, tiêm vắc xin, xét nghiệm…