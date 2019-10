CSGT chỉ sợ hình thu bị méo, tiếng thu bị ồn

Dân ghi âm, chụp ảnh đúng cách để CSGT tốt hơn Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cho rằng việc ghi âm, ghi hình của người dân đối với lực lượng công an nói chung và CSGT nói riêng giúp việc thi hành công vụ ngày càng tốt hơn và ông ủng hộ điều này. Tuy nhiên, theo ông Truyền, việc người dân ghi âm, ghi hình phải thực hiện đúng quy định hiện hành. Người dân không thể lạm dụng việc này gây cản trở hoạt động làm việc của lực lượng chức năng. “Có những người dùng điện thoại gí sát mặt cán bộ, chiến sĩ khi quay phim sẽ gây khó khăn cho việc thực hiện nhiệm vụ. Hoặc có người yêu cầu công an phải trình đủ các loại văn bản, giấy tờ của ngành để kiểm tra xem có đúng là công an thiệt không… Làm như vậy là cố tình gây cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ. Chúng tôi vàng thiệt không sợ gì lửa” - Đại tá Truyền nói. CSGT không được dùng điện thoại ghi hình dân Theo một số chiến sĩ CSGT, sau nhiều lần bị người vi phạm phản ứng trong khi không được trang bị đủ thiết bị kỹ thuật của ngành nên các chiến sĩ này nghĩ ra “sáng kiến”: Dùng điện thoại di động hoặc tự mua thiết bị để gắn lên mũ nhằm ghi hình người dân vi phạm giao thông. Khi người vi phạm cự cãi thì các chiến sĩ đưa hình ảnh ghi được từ “sáng kiến” trên ra làm bằng chứng. Theo một sĩ quan Đội CSGT Bến Thành, cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường không được dùng điện thoại di động hoặc thiết bị tự mua sắm để ghi hình làm bằng chứng. Chỉ những hình ảnh được ghi từ thiết bị do ngành công an trang cấp mới là cơ sở pháp lý - kỹ thuật để xử lý vi phạm giao thông.