CSGT đeo camera xử lý tài xế không thắt dây an toàn

Ngày 15-3, Đại úy Cao Đức Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã thông tin như trên.

Đại úy Thịnh cho biết Nghị định 46/2016 quy định lỗi không thắt dây an toàn có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, CSGT TP.HCM đã tăng cường xử phạt nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.



Đại úy Cao Đức Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Trong đó, phải kể đến việc do mức phạt hiện nay đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô tại vị trí được trang bị dây an toàn nhưng không thắt dây an toàn chỉ dừng lại ở mức 100-200 ngàn đồng nên chưa đủ sức răn đe.

Không những vậy, nhận thức của lái xe và người ngồi trên xe ô tô về nguy hiểm khi không thắt dây an toàn còn hạn chế. Vậy nên nhiều người khi thấy CSGT mới cài dây an toàn, có người né tránh, chống chế khi được CSGT mời xuống kiểm tra.

Đại úy Thịnh nhìn nhận dây an toàn là một bộ phận tương đối nhỏ được trang bị trên xe ô tô có tác dụng giữ chặt người ngồi trên xe, nhằm đảm bảo an toàn khi có TNGT xảy ra. “Nếu có TNGT mà tài xế, người ngồi trên xe không thắt dây thì hậu quả có thể lớn, có thể bị đa chấn thương, bị văng ra khỏi xe với tỷ lệ thương tật rất cao so với những người thắt dây an toàn đúng cách”- Đại úy Thịnh nhìn nhận.

Theo vị đại úy, đợt này, Ban ATGT TP phát động cao điểm chiến dịch tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người tham gia giao thông phải thắt dây an toàn. Từ ngày 17-3, CSGT TP.HCM sẽ đồng loạt ra quân để xử lý lái xe, người ngồi trên xe ô tô tại vị trí được trang bị dây an toàn nhưng không chịu thắt dây.

Để đối phó với những trường hợp né tránh, chống chế thì CSGT sẽ trang bị camera ghi hình, để ghi nhận các trường hợp không thắt dây an toàn.

Ngoài ra đại diện Phòng PC08 cũng cho biết, CSGT không chỉ kiểm tra việc tài xế, người ngồi trên xe ô tô con không thắt dây an toàn mà kiểm tra tất cả các loại xe khác như xe khách giường nằm mà trên xe có vị trí gắn dây an toàn.