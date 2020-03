CSGT mật phục bắt các nhóm tụ tập đua xe

Vì sao quá tải bãi giữ xe vi phạm? Trước vấn đề xe máy tạm giữ không đủ chỗ bảo quản mà ĐB Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP, nêu ra, Trung tá Nguyễn Trọng Sơn thừa nhận: “Hiện nay số xe tạm giữ trong kho của Phòng PC08 và 24 quận/huyện là quá tải”. “Ở đây, vướng mắc là do Nghị định 29 liên quan thẩm quyền phê duyệt phương án mà theo quy định là do Bộ Công an phê duyệt. Vậy nên ủy quyền về cho các tỉnh, thành phê duyệt như giám đốc công an chủ động trong thanh lý tịch thu các phương tiện quá thời hạn không có người đến nhận” - Trung tá Sơn nêu. Ông cũng thông tin hiện nay Công an TP chưa tiếp nhận trường hợp nào đặt tiền bảo lãnh để nhận xe vi phạm về nhà bảo quản.