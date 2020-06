Cử tri quận 12 lo với tình trạng đánh bạc, đua xe, ma túy

Tài khoản nào nói xấu chính quyền cũng sẽ bị phát hiện ĐBQH Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, bày tỏ rất cảm động khi được nghe nhiều thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Các vấn đề về quy hoạch, ĐB Đức đề nghị chính quyền quận 12 đối thoại với dân và có báo cáo đầy đủ cho ĐBQH. Còn những vấn đề trong thẩm quyền của quận, ông đề nghị phải giải quyết ngay.

ĐBQH Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH trả lời ý kiến của tri quận 12. Ảnh: L.THOA Việc cử tri băn khoăn về kiểm tra bảo hiểm xe máy trong đợt tổng kiểm soát vừa qua, ĐB Nguyễn Minh Đức khẳng định việc mua bảo hiểm xe máy mỗi năm là bắt buộc nhưng người dân hay quên mà lực lượng chức năng cũng… quên. Đến khi xảy ra tai nạn thì khó đặt trách nhiệm về bồi thường dân sự. ĐB Đức cũng trả lời cho cử tri việc giá xăng giảm rồi tăng trong đợt dịch là do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Liên quan tình hình an ninh mạng, ĐB Đức nhìn nhận có một nhóm người tiêu cực ở nước ngoài chống đối chính quyền, nói xấu lãnh đạo, nhất là đang trong thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Mới đây một số người dân thiếu hiểu biết đã đưa tin giả về dịch bệnh COVID-19. “Chúng ta kiểm soát hoạt động an ninh mạng rất tốt, bất kì tài khoản nào, số điện thoại nào đang sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam mà có phát ngôn xâm phạm, bôi nhọ chế độ thì sẽ bị phát hiện ngay” – ĐB Đức khẳng định. Về tình trạng vi phạm giao thông, ĐB Nguyễn Minh Đức cho biết lực lượng chức năng đã xử phạt rất nghiêm. Ông hy vọng khi người dân phát hiện vi phạm có thể sớm trình báo cơ quan chức năng, làm sao cùng nhau đấu tranh với tội phạm, với cái xấu.