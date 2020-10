(PL)- Các bác sĩ BV Phổi Trung ương vừa phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhân ho ra máu kéo dài, có lúc ho ra khoảng 300-500 ml máu/lần do u nấm thùy phổi, phình động mạch phổi, xơ gan lách to do nghiện rượu.