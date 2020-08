Đại tá Phan Công Bình tái đắc cử Bí thư Công an Quảng Ngãi ​

Trong 2 ngày 17 và 18-8, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.



Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và 149 đại biểu chính thức đại diện cho 924 đảng viên của Đảng bộ Công an tỉnh dự Đại hội.



Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa mới. Ảnh: H.HÀ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT gắn với phát triển KT-XH và mở rộng quan hệ đối ngoại trong tình hình mới. Kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết ổn định những vấn đề nổi lên về ANTT, nhất là các vấn đề, vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, tranh chấp, khiếu kiện…

Đến nay Quảng Ngãi đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 148/148 xã góp phần chủ động hơn trong công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác bảo đảm ANTT, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Cùng với việc giữ vững an ninh quốc gia, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ năm 2015 đến nay, đã kiềm chế được sự gia tăng tội phạm; điều tra, khám phá 2.569/3.048 vụ xâm phạm về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 84,28%. Án đặc biệt nghiêm trọng 47/48 vụ, đạt tỉ lệ 97/92% vượt chỉ tiêu đề ra. Bắt, vận động đầu thú 151 đối tượng truy nã...



Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: H.HÀ

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 21 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu 11 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã bầu và Đại tá Phan Công Bình tái đắc cử chức danh Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đầu tháng 5-2020, Bộ Công an điều động Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc công an tỉnh này. Cơ quan có thẩm quyền cũng chỉ định Đại tá Bình giữ chức Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh.