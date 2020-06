Đề xuất tách Tây nguyên gộp vào 2 vùng khác

Cần chú trọng đặc trưng Tây Nguyên Theo ý kiến các bộ, ngành, phương án 2 được đánh giá là có tính kế thừa phương án phân vùng trước đây, độ ổn định cao và ít gây xáo trộn về vùng. Riêng về vùng Tây Nguyên, phương án 2 cho rằng cần phải giữ quy hoạch vùng, không thể ghép với vùng Nam Trung bộ. Lý do là vùng Tây Nguyên có những đặc trưng văn hóa, dân tộc và đời sống xã hội cần được chú trọng để phát huy. Tây Nguyên có nhiều yếu tố về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị cần được quan tâm, có chính sách riêng để xử lý hài hòa. Bên cạnh đó, về điều kiện tự nhiên, địa hình vùng Tây Nguyên khác so với các tỉnh Nam Trung bộ: Có địa hình cao, là cao nguyên đá xếp tầng có độ cao trung bình 600-800 m so với mực nước biển, khí hậu cận xích đạo có hai mùa mưa và khô rõ rệt.