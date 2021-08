Long An quyết kiểm soát dịch trước 1-9 Ngày 23-8, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Theo đó, để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh trước ngày 1-9, các địa phương kêu gọi, vận động người dân “ai ở đâu ở yên đó”, thực hiện giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông. Các địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội, không bỏ sót những trường hợp khó khăn. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm nhất các trường hợp F0, kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Các địa phương phối hợp với Sở Y tế đảm bảo nhu cầu chăm sóc y tế tại chỗ cho người dân theo mô hình trạm y tế lưu động ở vùng đỏ… Từ ngày 23 đến hết 30- 8, Long An lập thêm các trạm, chốt kiểm soát. Một số nơi như TP Tân An, huyện Thủ Thừa ngừng phát phiếu đi mua hàng thiết yếu, Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn và thông tin số điện thoại hỗ trợ của các cửa hàng cung cấp hàng hóa thiết yếu cho xã, phường để thông báo cho người dân. Người dân chỉ được ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vaccine theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các trường hợp cấp cứu…, kể cả mua thuốc cũng liên lạc qua điện thoại hoặc ghi phiếu nhu cầu gửi đội phản ứng nhanh, tổ COVID-19 cộng đồng, ấp, khu phố… để được hỗ trợ. Long An có gần 19.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 99,5% là ca cộng đồng và tỉnh này đã tiêm gần 480.000 liều vaccine trong số 657.000 liều do Bộ Y tế cấp. ĐÔNG HÀ