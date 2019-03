Đồng Nai: Điều tra 22 tỉ đồng tham ô tại một trường học

Ngày 7-3, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tiếp nhận hồ sơ Thanh tra tỉnh chuyển sang để tiếp tục điều tra các sai phạm hơn 20 tỉ đồng ở Trường THPT Văn Hiến (thị xã Long Khánh) mà thanh tra đã chỉ ra.



Mập mờ công tư

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, những sai phạm tại trường này có dấu hiệu tội phạm lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô, trốn thuế… nên đã yêu cầu chuyển sang công an tỉnh.

Thanh tra xác định: Năm 1989, ông Nguyễn Thanh Ngạn (lúc đó là cán bộ Văn phòng UBND huyện Xuân Lộc) thay mặt nhóm cha mẹ học sinh có đơn xin thành lập trường học.

Đến tháng 8-1989, tỉnh ra quyết định thành lập Trường THPT dân lập Văn Hiến theo diện mở thí điểm trường phổ thông dân lập cấp II, III tại thị trấn Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc). Ông Ngạn giữ chức chủ tịch HĐQT nhà trường; ông Nguyễn Thiệp, Trưởng phòng Giáo dục huyện Xuân Lộc, kiêm hiệu trưởng và phó chủ tịch HĐQT.

Sau khi có quyết định thành lập trường, UBND huyện Xuân Lộc đã cấp tài sản là cơ sở vật chất của Phòng Giáo dục và cử cán bộ, công chức đang công tác tại Văn phòng UBND huyện Xuân Lộc và Phòng Giáo dục kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và hiệu trưởng để điều hành, quản lý nhà trường.

Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định tài sản ban đầu của trường thuộc sở hữu của Nhà nước.

Từ năm 1991 đến năm 2016, nhà trường đã xây thêm các phòng học và phòng chức năng bằng nguồn vốn lấy từ nguồn kinh phí tích lũy của nhà trường trong quá trình hoạt động. Trong giai đoạn này, ông Nguyễn Thanh Ngạn (đến năm 2000 ông Ngạn nghỉ hưu - PV) không chứng minh được việc bỏ vốn đầu tư vào nhà trường.



Trường THPT Văn Hiến, nơi rắc rối xoay quanh trường công hay tư.

Năm 2017, một công ty kiểm toán có báo cáo về vốn góp của chủ sở hữu Trường THPT dân lập Văn Hiến, trong đó xác định ông Ngạn góp vốn vào nhà trường từ khi thành lập đến năm 2004 hơn 8,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo Thanh tra UBND tỉnh Đồng Nai thì việc ông Ngạn góp vốn không có căn cứ vì ông Ngạn không cung cấp được tài liệu kế toán bản gốc việc góp vốn vào nhà trường.

Về vấn đề thu chi từ khi thành lập trường đến năm 2004, nhà trường không cung cấp tài liệu kế toán gốc mà toàn bộ chứng từ kế toán in từ máy vi tính, chỉ có chữ ký của ông Ngạn, không có chữ ký của người nộp tiền, người nhận tiền, thủ quỹ. Một số phiếu chi in từ máy tính có kèm theo bản sao có đầy đủ chữ ký nhưng lại không trùng với bản sao in từ máy tính. Như vậy đã có sự làm lại các phiếu chi mới thay cho các phiếu chi gốc ban đầu.

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng?

Theo thanh tra, ông Ngạn là người được UBND huyện Xuân Lộc (cũ), nay là UBND thị xã Long Khánh giao nhiệm vụ giữ chức vụ chủ tịch HĐQT nhà trường từ khi thành lập đến khi nghỉ hưu. Trong quá trình quản lý điều hành kinh phí của nhà trường, ông Ngạn đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập các phiếu chi không hợp pháp, chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Ngạn sử dụng chứng từ kế toán không hợp pháp để kê khai thuế làm giảm số tiền thuế doanh nghiệp phải nộp từ năm 2005 đến năm 2015, có dấu hiệu tội trốn thuế.

Ông Ngạn cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực, có dấu hiệu làm lại toàn bộ tài liệu kế toán từ khi thành lập trường đến năm 2004 để cung cấp cho cơ quan nhà nước.

Ngoài sai phạm cá nhân của ông Ngạn, kết luận Thanh tra UBND tỉnh Đồng Nai còn xác định UBND huyện Xuân Lộc (trước đây) và UBND thị xã Long Khánh không kiểm tra, giám sát, quản lý tài sản, tài chính của Trường THPT dân lập Văn Hiến từ khi thành lập đến nay. Sở GD&ĐT và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho Trường Văn Hiến thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu là không phù hợp với quy định.

Từ những sai phạm trên, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Trường THPT Văn Hiến (từ năm 1989 đến nay) sang Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.