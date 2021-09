Công an tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Giấy đi đường có hiệu lực đến 15-9

Từ ngày 3-9 Phòng CSGT Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành việc cấp Giấy đi đường cho các diện đối tượng tham gia lưu thông trong thời gian thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các nhóm đối tượng được tham gia lưu thông trên đường phải có Giấy đi đường do cơ quan Công an. Giấy đi đường khi chuyển đến cơ quan công an để xác nhận phải đảm bảo đầy đủ thông tin, rõ ràng, không bị tẩy, xóa.



Mẫu số 3 của loại Giấy đi đường do Phòng CSGT, công an huyện, thị, thành phố cấp. Ảnh: VH.

Hiệu lực của Giấy đi đường mới do cơ quan Công an cấp thống nhất áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 7-9 và có hiệu lực đến ngày 15-9.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký, gửi danh sách về Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an huyện, thành phố nhưng chưa có giấy đi đường theo mẫu mới thì tạm thời vẫn sử dụng mẫu giấy đi đường cũ nhưng chỉ được sử dụng đến 8 giờ ngày 7-9.

Giấy đi đường do Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố cấp có hiệu lực trong phạm vi tuyến đường từ nơi cư trú của người lao động đến nơi làm việc. Giấy đi đường có dấu hiệu bị chỉnh sửa, tẩy xóa, điền thêm thông tin sau khi được cơ quan Công an cấp xem như không có giá trị, người sử dụng giấy này khi tham gia giao thông sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật .

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, Công an tỉnh Đồng Nai đăng tải mẫu Giấy đi đường số 03, số 04 kèm theo các nội dung hướng dẫn này trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai ( http://congan,dongnai.gov.vn ) để nghiên cứu, thống nhất thực hiện .

Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện, thành phố quản lý chặt chẽ việc cấp giấy đi đường, đảm bảo cấp đúng đối tượng. Nếu cấp sai đối tượng thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả sẽ xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật và ngành Công an.

Ngoài ra sáng ngày 4-9, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản bổ sung đối tượng được tham gia lưu thông là người nông dân trong mùa vụ thu hoạch nông, lâm, thủy sản, cơ sở thu mua nông, lâm , thủy sản, rau củ quả, bò, gà ....sẽ giao UBND xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú cấp giấy đi đường theo mẫu quy định.

Những người không yêu cầu có Giấy đi đường

Ngày 4-9, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản bổ sung đối tượng tham gia lưu thông trên đường không cần Giấy đi đường.

Cụ thể, người đi xét nghiệm COVID - 19 vì lý do công việc, sức khỏe phải có giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp sau:

Người có vé máy bay đi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID - 19 để làm căn cứ (có code vé máy bay trong vòng 03 ngày). Học sinh, sinh viên đi du học nước ngoài, người đi xuất khẩu lao động phải đi khám sức khỏe, xét nghiệm COVID - 19 (phải có giấy hẹn, lịch hẹn hoặc tin nhắn của bệnh viện) để đi làm thủ tục tại Đại sứ quán các nước phải có thu giấy hẹn tin nhắn của Đại sứ quán, đi đến sân bay.

Người hành nghề lái xe cần kết quả xét nghiệm âm tính COVID - 19 để làm căn cứ đăng ký cấp mã QR code đối với xe ôtô chở hàng thuộc diện được phép hoạt động. Nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn và chứng minh về nơi làm việc (mặc đồ bảo hộ y tế hoặc quần áo y tế khi di chuyển trên đường, có hợp đồng lao động đối với nhà thuốc /thẻ nhân viên, giấy tờ tùy thân).

Người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện nhưng số lượng chỉ được 1 người, có cơ sở chứng minh quan hệ với bệnh nhân, di chuyển phù hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động theo một trong 3 phương án: “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 địa điểm” hoặc áp dụng cùng lúc 2 phương án nêu trên, đề nghị các đơn vị báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai hoặc Sở LĐTB-XH tổng hợp gửi về Sở GTVT để được cấp mã QR tham gia lưu thông.