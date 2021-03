Ngày 15-3, tại Cần Thơ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) tại 13 tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã đến kiểm tra thực tế công tác cấp CCCD gắn chíp điện tử như kiểm tra dữ liệu dân cư có sẵn trên hệ thống, tra cứu thông tin, công tác lấy dấu vân tay, chụp hình cho công dân… tại điểm cấp CCCD lưu động UBND phường Tân An (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân tại ĐBSCL. Ảnh: HD

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ theo kế hoạch đến trước ngày 1-5, Công an Cần Thơ sẽ hoàn thành cấp hơn 1 triệu CCCD có gắn chíp điện tử.

Để hoàn thành kế hoạch, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục cấp CCCD tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội và Công an các quận, huyện còn thành lập 10 Tổ lưu động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Các tổ công tác làm việc từ 7 giờ đến đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Tại buổi làm việc, Công an 13 tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ đã báo cáo Thứ trưởng về kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử tại địa phương.

Một số khó khăn bước đầu như khó nhận dạng dấu vân tay, vị trí địa lý (vùng biên, vùng sâu vùng xa), nhận thức của một bộ phận người dân về tiện lợi của việc CCCD gắn chíp điện tử còn hạn chế, ở một số nơi lượng công nhân lao động tại các công ty, xí nghiệp lớn khó khăn sắp xếp thời nên các Tổ công tác lưu động tổ chức thực hiện cấp CCCD vào ban đêm…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Duy Ngọc nhấn mạnh Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp CCCD gắn chíp điện tử là hai dự án tiến tới hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới. Do đó Thứ trưởng yêu cầu yêu cầu Công an các địa phương tập trung thực hiện, công an các cấp phải tham mưu cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách trách nhiệm, quyết liệt cùng lực lượng Công an thực hiện hoàn thành 2 dự án.

Trong quá trình triển khai làm CCCD lưu động tại cơ sở, Giám đốc Công an các địa phương phải nắm được cơ cấu dân cư từng vùng, từng miền trên toàn địa bàn, để chủ động có cách bố trí, thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu. Không để xảy ra trường hợp máy chờ người hoặc người chờ máy, tránh lãng phí thời gian, công sức…

Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng triển khai toàn diện, quyết liệt các nhiệm vụ đề ra, trong đó, tập trung duy trì việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày từ cơ sở bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 1-7 sẽ cấp được 50 triệu CCCD có gắn chíp điện tử.