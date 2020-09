Gặp nữ CSGT, nhiều ông nhậu nhận mình say

Tối 9-9, đội hình nữ CSGT dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã phối hợp với nam CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra - Dẫn đoàn tổ chức đo nồng độ cồn tại ngã tư Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (quận Gò Vấp).



Nữ CSGT dẫn đoàn kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, năm "bóng hồng" đã cùng các nam CSGT hướng dẫn người dân bước vào lề, dựng xe, xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi chào điều lệnh đối với tài xế, các chị cẩn thận bóc ổng thổi và cho người dân biết CSGT đang có chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Nếu máy đo không hiện chỉ số cồn thì các chị dịu dàng cảm ơn và mời lái xe tiếp tục cuộc hành trình.



Nữ CSGT dẫn đoàn đã tuần tra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng để xử lý vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Trong 15 phút đầu kiểm tra, tổ CSGT đã phát hiện nam thanh niên tên Phạm Đức H. có biểu hiện say xỉn đang chờ đèn đỏ liền tiến đến yêu cầu vào trong lề kiểm tra. Thấy vậy, nam thanh niên định quay đầu xe bỏ chạy nhưng không kịp.

Ngay từ khi bước vào trong lề, dù thừa nhận mình đã có nồng độ cồn nhưng H. liền tỏ thái độ bất hợp tác, không chịu tuân theo quy trình kiểm tra của các nữ CSGT.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu các nữ CSGT mới thuyết phục thanh niên này xuất trình giấy tờ.

H. không xuất trình được bằng lái mà cho biết anh đang đăng ký để cấp lại bằng lái xe vừa bị mất. Anh cũng chỉ trình được giấy đăng ký xe bản photo nên không được CSGT đồng ý.



Nam thanh niên có biểu hiện say xỉn tên H. bị tổ CSGT mời vào lề kiểm tra. Ảnh: LÊ THOA

H. “cù nhây” một hồi rất lâu nữa mới chịu để cho các nữ CSGT đo nồng độ cồn . H. lấy hơi giả, thổi phù một cái nên máy không tiếp nhận được nồng độ cồn trong hơi thở. Nữ CSGT phải nhắc nhở mới lấy được nồng độ cồn 0.858 mg/lít khí thở của H.

Ra ngoài, H. nói: “Xe tôi đây, giấy tờ tôi có. Tôi đàng hoàng. Tôi không có bậy”.



Thanh niên nhận mình say nhưng không hợp tác với nữ CSGT. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi lập biên bản xong, CSGT yêu cầu H. ký tên nhưng anh không đồng ý mà hỏi: “Tôi ký tên rồi tôi có được lấy xe về không?”. Đại úy Trần Lý Vinh Hạnh giải thích: “Anh đang trong tình trạng say xỉn, chạy xe về rất nguy hiểm. Theo quy định, chúng tôi phải giữ xe của anh lại”.

Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, tổ CSGT mới thuyết phục anh H. ký tên vào biên bản nhưng sau đó thanh niên này vẫn ngồi trên xe để nhằm giữ xe lại. Đến khi lực lượng công an phường đến, H. mới chịu về.



Nữ CSGT còn hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực xử lý vi phạm. Ảnh: LÊ THOA

Sau trường hợp của anh H., tổ CSGT cũng phát hiện anh Nguyễn Thế A. (ngụ quận Thủ Đức) có nồng độ cồn 0.622mg/lít khí thở.

Ngay từ khi gặp CSGT, anh A. đã thừa nhận mình say, không mang theo giấy tờ vì đang đi việc gấp. A. nói với nữ CSGT: “Anh say rồi, em cho anh say luôn đi, em lấy xe luôn đi!”.

A. cũng cho biết mình có uống khoảng 4-5 chai bia, lúc ngồi nhậu với bạn bè ở quận Thủ Đức.

“Tôi có sự cố là con cái bị bệnh nên đang chạy về Bình Chánh, vừa đi vừa nghe điện thoại nè… Tôi xác định nhậu say, bị phạt là bỏ xe luôn….” – A. nói.



Thanh niên tên A. nhận mình say với nữ CSGT. Ảnh: LÊ THOA

Trong khoảng hai tiếng đồng hồ, tổ CSGT đã kiểm tra 10 trường hợp, phát hiện bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đều lập biên bản tạm giữ xe.

Được biết, từ khi ra mắt, đây không phải là lần đầu tiên đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của PC08 thực hiện xử lý vi phạm. Trước đó, các "bóng hồng" cũng đã tiến hành nhiều hoạt động dẫn đoàn, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường kiểu mẫu Trần Hưng Đạo.



Nữ CSGT kiểm tra xe trước khi đưa về tạm giữ. Ảnh: LÊ THOA

Mới đây, vào tối 5-9, tổ nữ CSGT dẫn đoàn cũng đã phối hợp với các nam CSGT thuộc Đội CSGT Bàn Cờ đi kiểm tra nồng độ cồn tại góc đường Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (quận 3).

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 bày tỏ hy vọng với hình ảnh nữ CSGT, lời nói nhẹ nhàng sẽ tác động vào ý thức của người dân tốt hơn.



Nữ CSGT còn nhắc nhở các trường hợp vi phạm khác. Ảnh: LÊ THOA

“Thông qua đội hình này sẽ tuyên truyền luật giao thông đến người dân hiệu quả hơn. Từ đó, xây dựng hình ảnh CSGT nói chung có tinh thần trách nhiệm hơn trong công việc, thân thiện, gần gũi, cởi mở và văn hóa ứng xử thật tốt” – ông Phong nói.