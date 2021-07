Ngày 7-7, tại các cơ sở y tế tại Bình Dương, người dân vẫn kéo đến lấy mẫu test nhanh COVID-19.

Có những nơi người dân xếp hàng dài và tập trung rất đông trước cổng cơ sở y tế.



Người dân đến test nhanh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (TP Thủ Dầu Một). Ảnh: LÊ ÁNH

Đứng nắng, đợi chờ mệt mỏi là thế, nhưng cộng thêm việc mỗi cơ sở y tế lại lấy giá test nhanh khách nhau khiến nhiều người dân “rối” không biết đâu là giá thật.

Nơi thấp nhất là 250.000, cao nhất là 450.000, một số nơi khác thì có giá 300.000; 350.000; 380.000; 395.000; 400.000; 430.000 đồng.

Ghi nhận tại tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (TP Thủ Dầu Một) mỗi mẫu test nhanh COVID-19 có giá là 250.000 đồng. Ngay sát bệnh viện này là Bệnh viện đa khoa Sài Gòn-Bình Dương thì lại có giá là 350.000 đồng.



Người dân đứng nắng, tràn cả ra đường chờ test nhanh COVID-19 tại bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (ảnh chụp chiều 6-7). Ảnh: KD

Còn tại bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) trong buổi sáng, bệnh viện này ngừng tiếp nhận người dân đến test nhanh vì quá tải, chỉ trả kết quả xét nghiệm ngày hôm trước. Người dân đến lấy mẫu test nhanh ở đây cho biết mỗi lấy test có giá 400.000 đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá test nhanh COVID-19 cao nhất ở Bình Dương là Bệnh viện đa khoa An Phú và bệnh viện Quốc tế Becamex với giá 450.000 đồng.

Bà Bùi Thị Hà (phường An Phú, TP Thuận An) có việc gia đình phải về quê tại Hà Tĩnh, nên ngày 30-6 bà Hà đi lẫy mẫu test nhanh COVID-19 tại bệnh viện đa khoa An Phú.

“Tôi phải thanh toán số tiền là 450.000 ngàn đồng khi test nhanh COVID-19. Khi về nhà tôi nghe nhiều người nói các nơi khác rẻ hơn nhiều. Tôi nghĩ mình đã bị “chém”” - bà Hà nói.



Người dân nhận kết quả test nhanh tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 (TP Thủ Dầu Một). Ảnh: LÊ ÁNH

Rất nhiều người dân khác cũng khó hiểu vì cũng đều là test nhanh mà sao mỗi bệnh viện lại khác nhau và chênh nhau nhiều đến vậy.

Anh Châu Hữu Thành (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) nói: Tôi không hiểu sao mỗi nơi lại có giá khác nhau như thế. Nó chỉ là "giấy thông hành” đi làm việc thôi...

Hiện Bộ Y tế quy định mức giá test nhanh dịch vụ tại các cơ sở y tế công lập là 238.000 đồng/mẫu.

Đại diện Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại test nhanh, do nhiều hãng sản xuất với mức giá khác nhau. Chính vì vậy mới có tình trạng mỗi cơ sở y tế có đơn giá test nhanh khác nhau. Đơn giá mỗi cơ sở y tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Giá thành của từng hãng sản xuất cộng với nhiều loại chi phí khác của từng cơ sở y tế.