Gió giật dữ dội, sóng biển ở Phú Yên cao 6-8 m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Phú Yên, từ 16 giờ ngày 10-11 khu vực tỉnh này bắt đầu có gió giật mạnh trên diện rộng. Mưa lớn bao trùm toàn tỉnh Phú Yên. Ở các vùng ven biển tỉnh Phú Yên, bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp với sức càn quét mỗi lúc càng mạnh.



Sóng dâng cao tại các vùng ven biển Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Ghi nhận của PV PLO cho thấy ở ven biển TP Tuy Hòa, gió gầm rú dữ dội kèm mưa rất to. Sóng biển cao 3-4 m bổ nhào lên bờ. Đường phố Tuy Hòa vắng tanh trước khi bão đổ bộ vào.



Từ huyện Đông Hòa, ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa thông tin: Gió bão đang mạnh lên rất nhanh ở địa phương này. Ở ven biển, sóng dâng cao nhiều mét đánh lên bờ. “Tình hình là bão đang vào. Toàn huyện đang căng mình chống bão. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả người dân vào nơi tránh trú an toàn vì bão đang vào”- ông Tiến nói PV.



Gió mỗi lúc càng mạnh, giật dự dội ở TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho hay gió bão đã mạnh lên dữ dội ở các vùng ven biển địa phương này. “Gió càng lúc càng giật mạnh và mưa không ngớt. Nhiều khả năng, khi đổ bộ, bão sẽ có sức tàn phá lớn”- ông Thành nói.

Công điện của UBND tỉnh Phú Yên vừa phát đi cho hay từ chiều 10-11 vùng biển tỉnh này bắt đầu có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng dần lên cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng nước dâng và sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu, TP Tuy Hòa có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển gây sạt lở nghiêm trọng.



Gió bão kèm mưa lớn bao trùm tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

UBND tỉnh Phú Yên đưa ra cảnh báo mưa lớn, lũ, sạt lở đất, ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 6. Theo đó, từ ngày 10 đến hết ngày 11-11, tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến cả đợt 200-300 mm, một số nơi ở phía bắc tỉnh đạt mức trên 300 mm. Từ ngày 11 đến 12-11, ở Phú Yên xuất hiện một đợt lũ, các sông lên mức báo động 2- báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị…