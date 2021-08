Chiều ngày 3-8, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ tri cuộc họp Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 lan vào các bệnh viện, nhà máy, siêu thị, chợ đầu mối, chuỗi cung ứng hàng hoá… trên địa bàn Hà Nội.



Ngay sau cuộc họp, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 31-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc triển khai tăng cường 12 biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Kết luận yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở cần quyết liệt, đồng bộ triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp. Trong đó, nhấn mạnh phải tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19...



Chốt kiểm soát tại vùng cách ly y tế của phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm)

Thành uỷ Hà Hội đề nghị các quận, huyện phải chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định về tình hình trên địa bàn; chỉ đạo, điều hành khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong mọi tình huống, không để bị động, lúng túng, chậm trễ.



Đồng thời tổ chức thực hiện việc giãn cách xã hội trên địa bàn toàn thành phố. Từ đó, siết chặt quản lý, giám sát việc đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 ngay từng gia đình, từng ngõ, phố, thôn, xóm, khu chung cư, tòa nhà, cơ quan, đơn vị. Thực hiện giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt những trường hợp ra khỏi nhà không cần thiết theo đúng quy định.

“Chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa, ra lệnh giới nghiêm khi cần thiết một khu vực có nhiều ca F0: Khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn... để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng” - kết luận nêu rõ.

Thành uỷ Hà Nội cũng chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã; khẩn trương hoàn thành trang thiết bị và kích hoạt 100% các khu cách ly tập trung của các quận, huyện, thị xã.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chỉ đạo phân khu riêng biệt tại các khu cách ly tập trung đối với các trường hợp F1 có nguy cơ cao trở thành F0 (theo chỉ định của cơ quan y tế) nhằm tránh sự lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã duyệt phương án và siết chặt hoạt động của từng doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Mục đích, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch và cam kết theo quy định, không để tập trung đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh.



Nhiều người dân tổ chức tiếp tế cho bà con trong vùng bị cách ly y tế của phường Chương Dương (Hoàn Kiếm)

Công an TP tiếp tục kiểm soát, siết chặt 23 chốt vào TP; chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã siết chặt các chốt do các địa phương thiết lập, đặc biệt là triển khai các chốt ngay từ gốc tại các ngõ, phố, tổ dân phố, xóm, khu chung cư, tòa nhà, thôn, làng, xã… Đồng thời, huy động mọi lực lượng ở cơ sở tham gia giám sát chéo, bảo đảm đủ lực lượng trực 24/24h và 7/7 ngày trong tuần.



Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác lấy mẫu sàng lọc trên diện rộng tại các khu vực có nguy cơ cao, trả kết quả xét nghiệm nhanh để sàng lọc, phát hiện sớm. Đồng thời, siết chặt công tác an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở y tế (kể cả cơ sở y tế ngoài công lập); tổ chức phân luồng khám, chữa bệnh, tăng cường khám chữa bệnh từ xa để giảm số lượng người đến bệnh viện.

Thành uỷ Hà Nội giao UBND TP Hà Nội làm việc với Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo các bệnh viện Trung ương sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành xây dựng Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Tam Trinh - Hoàng Mai với quy mô 500 giường.

Song song đó, đưa vào sử dụng cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với quy mô 1.000 giường tại dự án nhà ở cao tầng thuộc Khu đô thị Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Ngoài ra, tiếp tục thành lập các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ theo từng giai đoạn 5.000, 10.000, 20.000 giường và sẵn sàng phương án tăng công suất hơn nữa khi cần thiết.

Thành uỷ Hà Nội cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Đồng thời, thực hiện mua sắm vật tư y tế; tổ chức tốt chuỗi cung ứng hàng hoá; tổ chức hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch; học tập, làm theo các mô hình chống dịch hiệu quả; tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hoặc buông lỏng công tác phòng chống dịch…