Ngày 24-9, Công an TP.HCM cho biết Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an TP.HCM phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga đã đến tận nhà, tặng quà cho người nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.



32 phần quà được trao đến 32 trường hợp người nước ngoài với nhiều quốc tịch như Nga, Ai Cập, Pháp, Hàn Quốc, Anh… Mỗi phần quà gồm gạo, sữa, bánh, xúc xích và rau củ...



Công an TP.HCM tặng các phần quà cho người nước ngoài gặp khó khăn tại TP.HCM. Ảnh: KM

Đây đều là những nhu yếu phẩm cần thiết cho các gia đình trong điều kiện dịch bệnh, nhất là những người nước ngoài hiện đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, dịch bệnh kéo dài, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, những người nước ngoài cũng tạm nghỉ việc, không có thu nhập, phải hạn chế ra đường và gặp khá nhiều khó khăn, thiếu thốn.



Công an TP.HCM thăm hỏi, động viên những người nước ngoài vượt qua đại dịch. Ảnh: KM

Hầu hết mọi người đều bất ngờ, xúc động khi được lực lượng Công an đến tận nhà trao quà và cảm ơn sự chia sẻ, quan tâm của lực lượng Công an Thành phố.

Anh Polienko, quốc tịch Nga xúc động cho biết: “Tôi không biết sắp tới mình sống thế nào thì được tặng quà, các anh công an thật tốt bụng và thân thiện, đã giúp đỡ tôi những lúc khó khăn này, tôi rất cám ơn”.

Những phần quà thiết thực này của Công an TP.HCM phần nào chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó” trong thời gian TP siết chặt giãn cách xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.